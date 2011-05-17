به گزارش خبرگزاری مهر، در دوره آموزشی "نقد خلاق" که در هفت جلسه در روزها‌ی سه‌شنبه برگزار می‌شود، ابتدا از چیستی نقد، تمایز آن با تحلیل، تفسیر و نظریه صحبت خواهد شد. سپس به صورت کارگاهی به "نقد عملی" پرداخته می‌شود که هدف از آن ارائه نقدی منسجم و علمی است و مبنایی را فراهم می‌آورد تا در جلسات بعدی بتوان با ارائه تمرینهایی خاص به ابتکارات خلاق در حوزه‌ نقدنویسی دست زد.

در طول این دوره در نهایت این بحث مد نظر قرار می‌گیرد که نقد می‌تواند هم‌پای اثر ادبی و هنری‌ای که بررسی می‌کند به ارزش هنری دست یابد و در این راستا نمونه‌ها و راهکارهایی نیز ارائه می‌شود.

دوره "نقد خلاق" در هفت جلسه از 31 خرداد ماه 1390 در روزهای سه‌شنبه، از ساعت 14 تا 16 برگزار می‌شود. علاقه‌مندان تا 12 خرداد ماه فرصت دارند تا برای ثبت‌نام در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88723316 و 88717458 تماس بگیرند.