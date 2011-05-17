19 اثر تاریخی استان تهران در آستانه ثبت ملی

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، از 100 پرونده آماده شده استان تهران جهت ثبت در فهرست آثار ملی، تعداد 19 اثر تاریخی فرهنگی در بررسی های اولیه شورای ثبت مورد تأیید قرار گرفته و 81 اثر دیگر نیز در حال تکمیل، اتمام مطالعات، اخذ رضایت مالک و سیر مراحل تصویب است.

از مجموع آثار ارائه شده ، هشت پرونده مربوط به تپه های تاریخی و سایر پرونده ها مربوط به خانه های تاریخی، بقاع و امامزاده ها، حمامها، برج و مجموعه آرامگاهی مربوط می شود و یک سفارتخانه نیز در میان آثار ثبتی پیشنهادی مشاهده می شود.

اسامی آثار پیشنهادی برای ثبت ملی

امام زاده محمد جوقین، حمامهای قدیمی روستای شش و شهر قدس، تپه های تاریخی آق تپه و دژکان در شهرستان شهریار، بقعه های هاجر خاتون و شیخ کلین، خانه‌ های امینی و فخرالدوله، آب انبار آراد و مجموعه ارامگاهی چشمه علی و برج خاموشان در شهرری، تپه های تاریخی طلا، طغان، حصار قاضی، قلی تپه و حصار سرخ در ورامین، تپه قلعه محمودآباد در پاکدشت و سفارت فرانسه در تهران از جمله آثار پیشنهادی به شورای ثبت است.

لازم به ذکر است که 704 اثر ثبتی استان تهران (بجز استان البرز ) در فهرست آثار ملی قرار دارد و با ثبت هر اثر تاریخی، اثر تحت مراقبت و حمایت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران بوده و مرمت و بازسازی آنها تنها با تأیید و نظارت آن اداره قابل اجرا خواهد بود.