چشم اندازهای ووشوی استان البرز بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی نشستی با حضور مسئولان هیئت ووشو، هیئتهای ساوجبلاغ و انجمن ووشو آموزش و پرورش قابلیتها و پتانسیلهای این رشته ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه ابتدا سایه افکن رئیس هیئت ووشو در خصوص صعود 12 پله ای ووشو استان البرز از جایگاه بیست و ششم به جایگاه چهاردهم و مشکلات پیش روی این هیئت با توجه به عدم تامین مالی ورزشکاران و نیازهای سخت افزاری صحبت کرد.

در ادامه عباسی نایب رئیس هیئت ووشو و دیگر مسئولان این هیئت هر یک در خصوص هماهنگی هر چه بیشتر با آموزش و پرورش در اجرای برنامه ها و استفاده ازقابلیتها و پتانسیلهای موجود در شهرستانها تاکید کردند.

همچنین در این جلسه، رئیس هیئت ووشو از برگزاری دوره های مربیگری درجه یک و دو با تخفیف ویژه خبر داد.

حضور تکواندوکاران نوجوان ساوجبلاغی در اردوی البرز

تکواندوکاران خردسال و نوجوان ساوجبلاغی با شرکت در مسابقات انتخابی استان البرز در شهرستان کرج به اردوی تیم منتخب استان البرز راه یافتند.

در این دوره از مسابقات که ورزشکاران ساوجبلاغی با مربیگری ریحانه فولادی در کرج شرکت کرده بودند، توانستند با شکست حریفان خود جواز حضور در اردوی تیم منتخب استان را به دست آورند.

نیاز اسدی و فاطمه اسماعیل گل به مقام دومی و فاطمه کاوندی، زهرا راعی و هانیه اخلاقی به مقام سومی دست یافتند و به اردوی تیم منتخب استان البرز راه یافتند.