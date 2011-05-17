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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

قایقرانان فردا راهی کاپ جهانی چک می‌شوند

قایقرانان فردا راهی کاپ جهانی چک می‌شوند

تیم ملی قایقرانی آبهای آرام ایران بامداد روز چهارشنبه تهران را به مقصد چک برای شرکت در کاپ جهانی قایقرانی ترک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی قایقرانی آبهای آرام کشور برای حضور در مسابقات کاپ دوی جهان بامداد روز چهارشنبه 28 اردیبهشت‌ماه راهی چک خواهد شد. این مسابقات از 30 اردیبهشت ماه به مدت سه روز در این کشور اروپایی برگزار می شود.

تیم قایقرانی ایران با ترکیب احمدرضا طالبیان، امین بوداغی، فرزین اسدی، الوند درویش، حمید ترکی، سعید فضل اولی، علی میرزایی در بخش کایاک و شاهو ناصری، عادل مجللی، محسن سعادتخواه در ماده کانو کانادایی مردان به همراه سیما عروجی، آرزو معتمدی در مواد کایاک بانوان راهی چک خواهد شد.

قایقرانان کشورمان پس از این رقابت‌ها، برای شرکت در کاپ سه جهان به آلمان سفر می کنند. کاپ سه قایقرانی جهان از 6 تا 8 خرداد ماه پیگیری می‌شود.

کد مطلب 1314127

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