به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی ظهر سه شنبه در آغاز عملیات برداشت غلات شهرستان بیرجند، اظهار داشت: عملیات برداشت غلات از سطح بیش از 64 هزار و658 هکتار از اراضی کشاورزی این استان آغاز شده است.

وی اضافه کرد: در این استان 35 هزار و 990 هکتار زیر کشت گندم آبی، 10 هزار و 200 هکتار گندم دیم، 16 هزار و 718 هکتار سطح زیر کشت جو آبی و یک هزار و 750 هکتار جو دیم است.

هادربادی میانگین تولید گندم آبی در استان را در سال جاری دو هزار و 234 کیلوگرم وگندم دیم را 150 کیلو گرم در هکتار عنوان کرد و گفت:همچنین تولید جو آبی دو هزار و 274 کیلو گرم و جو دیم حدود 170 کیلوگرم در هکتار است.

به گفته وی پیش بینی می شود در سال زراعی جاری بیش از 81.9 هزار تن گندم و حدود 38.8 هزار تن جو دراستان تولید شود.

وی با بیان اینکه برداشت غلات با نظارت ناظرین انجام می شود، افزود: این عملیات با بکارگیری 54 دستگاه کمباین و 135دستگاه دروگر در حال انجام است، که با برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی لازم با دستگاههای اجرایی استان مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در راستای حمایت از تولید کنندگان گندم و جو با هدف افزایش تولید، در سال جاری علاوه برارائه مشورتهای فنی و آموزشهای لازم حدود 554 تن بذر اصلاح شده گندم و یک هزار و 21 تن بذراصلاح شده جو و همچنین حدود یک هزار و 352 تن کود شیمیایی( ازته ، فسفاته ،پتاسه ) در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

هادربادی یادآور شد: در همین راستا طی سال جاری مبلغ 75 میلیارد ریال تسهیلات بانکی تحت عنوان تسهیلات سرمایه در گردش جهت اجرای عملیات کاشت، داشت و برداشت و خرید نهاده های کشاورزی(اعم از بذر ، کود و سم و....) اختصاص داده شده که برای هر هکتار گندم و جو آبی شش میلیون ریال و هر هکتارگندم و جو دیم دو میلیون ریال به متقاضیان پرداخت شده است.