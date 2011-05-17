به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن بین‌المللی گفتگوی جهانی (ISUD) متشکل از فلاسفه و صاحب‌نظران گوناگون از رشته‌های مختلف است که با هدف توسعه و ارتقاء مباحث مربوط به صلح جهانی، عدالت اجتماعی، حقوق بشر و گفتگوهای درون‌فرهنگی تأسیس شده است.

این انجمن در نهمین همایش بین‌المللی خود بر آن است تا با گرد هم آوردن اساتید و صاحب‌نظران مختلف به گفتگو و بحث فلسفی در مورد موضوعات مرتبط با گفتگوی میان فرهنگها و مسایلی چون فرهنگ و سیاست، فرهنگ دموکراتیک، تنوع فرهنگی، جهانی شدن، اخلاق صلح و عدالت اجتماعی بپردازد.

همچنین علاقه‌مندان می‌توانند خلاصه مقالات خود را در 300 تا 500 کلمه و به زبان انگلیسی تا تاریخ دهم آگوست 2011 (19 مرداد 1390) به پست‌الکترونیکی ksatriya@tri.forthnet.gr ارسال کنند.

نهمین همایش انجمن بین‌المللی گفتگوی جهانی (ISUD) با عنوان "فرهنگ دموکراتیک: تأملات تاریخی و تحولات مدرن"، 22 تا 27 ژوئن 2012 (اول تا ششم تیر ماه 1391) در شهر المپیا در یونان برگزار می‌شود.