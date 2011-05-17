به‌ گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش پس از اجرا در جشنواره تئاتر فجر و اجرای عمومی در کارگاه نمایش تئاتر شهر، در جشنواره‌های بین‌المللی چون نمایش‌های خلاق اسلواکی و اتوس ترکیه و ... اجرا شده است .

این نمایش با حمایت حوزه هنری استان قم در جشنواره تئاتر استیج شرکت خواهد کرد و در دانمارک و سوئد روی صحنه می‌رود. جشنواره تئاتر استیج از 30 اردیبهشت تا 12 خرداد در دانمارک و سوئد برگزار می‌شود و نمایش "شام آخر" تنها گروه ایرانی حاضر در این جشنواره خواهد بود که شش اجرا در این جشنواره دارد.

در خلاصه داستان نمایش "شام آخر" آمده است: مثل همیشه مشغول زندگی بودند، آنگاه که کوله های خاکی رنگ را در سینه خود احساس کردند، ناگهان و ناهنگام، جنگ زندگیشان شد ...

در این نمایش مجید امیری، حمید لاجوردی، ماشاالله کوهستانی، جواد پیروزی و مهدی نیک‌روش به ایفای نقش می‌پردازند. طراح صحنه و لباس را مهدی نیکروش انجام داده و محمدرضا کوهستانی علاوه بر نویسندگی انتخاب موسیقی را هم بر عهده دارد. محمد رضا آزاد طراح نور، بهروز نیازمند مدیر اجرا، احمد کولیوندی مدیر روابط بین‌الملل نمایش است.