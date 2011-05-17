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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

نمایش "شام آخر" در جشنواره استیج دانمارک اجرا می‌شود

نمایش "شام آخر" در جشنواره استیج دانمارک اجرا می‌شود

نمایش "شام آخر" نوشته محمدرضا کوهستانی و کارگردانی احمد سلیمانی راهی جشنواره استیج دانمارک می‌شود.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش پس از اجرا در جشنواره تئاتر فجر و اجرای عمومی در کارگاه نمایش تئاتر شهر، در جشنواره‌های بین‌المللی چون نمایش‌های خلاق اسلواکی و اتوس ترکیه و ... اجرا شده است .

این نمایش با حمایت حوزه هنری استان قم در جشنواره تئاتر استیج شرکت خواهد کرد و در دانمارک و سوئد روی صحنه می‌رود. جشنواره تئاتر استیج از 30 اردیبهشت تا 12 خرداد در دانمارک و سوئد برگزار می‌شود و نمایش "شام آخر" تنها گروه ایرانی حاضر در این جشنواره خواهد بود که شش اجرا در این جشنواره دارد.

در خلاصه داستان نمایش "شام آخر" آمده است: مثل همیشه مشغول زندگی بودند، آنگاه که کوله های خاکی رنگ را در سینه خود احساس کردند، ناگهان و ناهنگام، جنگ زندگیشان شد ...

در این نمایش مجید امیری، حمید لاجوردی، ماشاالله کوهستانی، جواد پیروزی و مهدی نیک‌روش به ایفای نقش می‌پردازند. طراح صحنه و لباس را مهدی نیکروش انجام داده و محمدرضا کوهستانی علاوه بر نویسندگی انتخاب موسیقی را هم بر عهده دارد. محمد رضا آزاد طراح نور، بهروز نیازمند مدیر اجرا، احمد کولیوندی مدیر روابط بین‌الملل نمایش است. 

کد مطلب 1314132

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