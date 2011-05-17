تسریع در جریان مذاکرات مستقیم آمریکا با طالبان در پی مرگ بن لادن

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در گزارشی نوشت : آمریکا مذاکرات مستقیم خود با طالبان را که از چند ماه قبل با هدف حل و فصل سیاسی جنگ افغانستان آغاز شده است، با سرعت بیشتری دنبال می کند و مقامات ایالات متحده درباره پیشرفت در جریان این مذاکرات پیش از آغاز فرایند تدریجی خروج نظامیان در جولای ابراز امیدواری کردند.

یک مقام ارشد افغانی نیز که خواست نامش فاش نشود، گفت : نمایندگان آمریکایی دست کم سه دیدار را در قطر و آلمان در ظرف هشت یا 9 روز گذشته با یکی از نزدیکان "ملا عمر" رهبر طالبان داشته اند.

مقامات آمریکایی بر این باورند: دولت "باراک اوباما" در پی آن است تا با استفاده از خبر مرگ "اسامه بن لادن" رهبر القاعده سبب تسریع در جریان مذاکرات آشتی با طالبان و پایان جنگ افغانستان شود.

به نوشته واشنگتن پست، مذاکره با طالبان از طریق میانجیگری اعضای سازمانهای غیر دولتی و دولتهای عربی و اروپایی انجام شده و طالبان پیشنهاد تاسیس یک دفتر رسمی در قطر را مطرح کرده است و خواستار آزادی بیش از 20 زندانی در گوانتانامو و خروج نظامیان از افغانستان هستند.

همچنین در حالی که نظامیان آمریکایی تابستان خشونت باری را در نبرد با طالبان پیش بینی می کنند، "زلمای رسول" وزیر امور خارجه افغانستان درباره تسریع روند صلح با شبه نظامیان ابراز امیدواری کرده است.