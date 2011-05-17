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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

در آبهای آزاد صورت گرفت:

نجات کشتی ایرانی از دست دزدان دریایی توسط ارتش

نجات کشتی ایرانی از دست دزدان دریایی توسط ارتش

ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش در آبهای بین‌المللی پس از درگیری یک ساعته با دزدان دریایی، کشتی ایرانی عطار را از چنگ آنها نجات داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی ایرانی عطار در موقعیت 1/10 23 شمالی و 07/4 065 شرقی مورد تهاجم دزدان دریایی قرار گرفت و به محض فعال‌سازی سامانه اعلام دزدی دریایی توسط کشتی عطار، ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش بدون اتلاف وقت وارد عمل شده و در هشتمین مقابله خود با پدیده شوم تروریسم دریایی در سال 90 پس از 55 دقیقه تبادل آتش، دزدان دریایی متواری شدند و کشتی عطار در سلامت کامل به مسیر خود ادامه داد.

هم اکنون چهاردهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش به منظور تأمین امنیت خطوط مواصلاتی و اسکورت کشتی های تجاری و نفتکش جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در آبهای آزاد و بین المللی مستقر است.
کد مطلب 1314136

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