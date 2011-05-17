نجات کشتی ایرانی از دست دزدان دریایی توسط ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی ایرانی عطار در موقعیت 1/10 23 شمالی و 07/4 065 شرقی مورد تهاجم دزدان دریایی قرار گرفت و به محض فعال‌سازی سامانه اعلام دزدی دریایی توسط کشتی عطار، ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش بدون اتلاف وقت وارد عمل شده و در هشتمین مقابله خود با پدیده شوم تروریسم دریایی در سال 90 پس از 55 دقیقه تبادل آتش، دزدان دریایی متواری شدند و کشتی عطار در سلامت کامل به مسیر خود ادامه داد.

هم اکنون چهاردهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش به منظور تأمین امنیت خطوط مواصلاتی و اسکورت کشتی های تجاری و نفتکش جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در آبهای آزاد و بین المللی مستقر است.