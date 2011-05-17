هیچ قراردادی با شمس نداریم/ او دیگر سرمربی تیم ملی فوتسال ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون فوتبال، به دنبال مصاحبه حسین شمس در خصوص عدم همراهی‌اش با تیم ملی فوتسال کشورمان در تورنمنت چین، فدراسیون فوتبال اعلام کرد قرارداد حسین شمس هنوز با وی منعقد نشده و طبعا تا زمانی که قراردادی در این خصوص بسته نشده است، وی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران نخواهد بود.

حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان صبح امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمی‌داند مشکلش چیست که هنوز بلاتکلیف مانده است تاکید کرد اگر تا روز چهارشنبه قراردادش از سوی فدراسیون فوتبال رسما امضا نشود، ملی پوشان فوتسال ایران را در تورنمنت چین همراهی نخواهد کرد.