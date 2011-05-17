  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

فدراسیون پاسخ شمس را داد:

هیچ قراردادی با شمس نداریم/ او دیگر سرمربی تیم ملی فوتسال ایران نیست

هیچ قراردادی با شمس نداریم/ او دیگر سرمربی تیم ملی فوتسال ایران نیست

فدراسیون فوتبال کشورمان تاکید کرد، حسین شمس هیچ قراردادی با این فدراسیون ندارد و سرمربی تیم ملی فوتسال ایران نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون فوتبال، به دنبال مصاحبه حسین شمس در خصوص عدم همراهی‌اش با تیم ملی فوتسال کشورمان در تورنمنت چین، فدراسیون فوتبال اعلام کرد قرارداد حسین شمس هنوز با وی منعقد نشده و طبعا تا زمانی که قراردادی در این خصوص بسته نشده است، وی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران نخواهد بود.

حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان صبح امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمی‌داند مشکلش چیست که هنوز بلاتکلیف مانده است تاکید کرد اگر تا روز چهارشنبه قراردادش از سوی فدراسیون فوتبال رسما امضا نشود، ملی پوشان فوتسال ایران را در تورنمنت چین همراهی نخواهد کرد.

کد مطلب 1314137

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار