بیست و هفتمین کنگره انجمن رادیولوژی ایران از امروز آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنگره حدود هزار نفر از رادیولوژیستها و کارشناسان این رشته به همراه 28 سخنران از 15 کشور دنیا حضور دارند.

ارائه 73 مقاله در قالب سخنرانی و 30 پوستر الکترونیکی، یکی دیگر از ویژگیهای بیست و هفتمین کنگره انجمن رادیولوژی ایران است.

عضویت افتخاری سه تن از رادیولوژیستهای رادیولوژی دنیا در انجمن رادیولوژی ایران و اعطای نشان طلا به سه نفر از رادیولوژیستهای ایرانی و خارجی، از دیگر برنامه های جنبی این کنگره است.

همچنین بیش از 60 شرکت برای برپایی غرفه های نمایشگاهی در فضایی بالغ بر 3 هزارمترمربع در این کنگره اعلام آمادگی کرده اند.

بیست و هفتمین کنگره رادیولوژی ایران تا 30 اردیبهشت ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود.