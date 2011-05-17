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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

بیست و هفتمین کنگره انجمن رادیولوژی ایران از امروز آغاز می شود

بیست و هفتمین کنگره انجمن رادیولوژی ایران از امروز آغاز می شود

مراسم افتتاحیه کنگره انجمن رادیولوژی ایران از بعدازظهر سه شنبه 27 اردیبهشت ماه جاری با سخنرانی دکتر سیدشهاب الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در هتل المپیک تهران آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنگره حدود هزار نفر از رادیولوژیستها و کارشناسان این رشته به همراه 28 سخنران از 15 کشور دنیا حضور دارند.

ارائه 73 مقاله در قالب سخنرانی و 30 پوستر الکترونیکی، یکی دیگر از ویژگیهای بیست و هفتمین کنگره انجمن رادیولوژی ایران است.

عضویت افتخاری سه تن از رادیولوژیستهای رادیولوژی دنیا در انجمن رادیولوژی ایران و اعطای نشان طلا به سه نفر از رادیولوژیستهای ایرانی و خارجی، از دیگر برنامه های جنبی این کنگره است.

همچنین بیش از 60 شرکت برای برپایی غرفه های نمایشگاهی در فضایی بالغ بر 3 هزارمترمربع در این کنگره اعلام آمادگی کرده اند.

بیست و هفتمین کنگره رادیولوژی ایران تا 30 اردیبهشت ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1314138

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