محور اصلی تمام پیشرفتها و تکنولوژیها ارتباطات و اطلاعات است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در بازدید از مخابرات دنیا را دنیای ارتباطات و اطلاعات عنوان کرد و افزود : با این آهنگ می توان به پیشرفت و تکنولوژی در همه ابعاد و همه زوایا دست یافت و زیر ساختهای همه تکنولوژی ها در ارتباطات و اطلاعات است.

وی با اشاره به اینکه در جهان یک رخداد و نوآوری جدید و دستیابی به علم برتر را در بخشهای مختلف اتفاق می افتد ادامه داد: توسعه علم و فنآوری موجب شده انعکاس اطلاعات به شکل وسیع سرعت گرفته و همه از آن تبعیت کنند و به دلیل همین ارتباطات و اطلاعات است که برنامه ها عملیاتی می شود.

رئوفی نژاد افزود: ارتباطات در حال حاضر با گذشته فرق کرده است در حال حاضر امروزه ارتباط در یک میکرو ثانیه با دور ست ترین نقاط برقرار و با دهکده جهانی برقرار می شود و در ایران 7.5 میلیون نفر با یکدیگر ارتباط دارند و اطلاعات به روز شده و دنیا به هم پیوسته شده است.

استاندار زنجان افزود: تلفن همراه 20 سال پیش وارد ایران شد و کمتر کسانی با این وسیله ارتباط داشتند و در حال حاضر با پیشرفت ارتباطات تلفن همراه به عنوان یک ابزار ارتباطی بسیار مفید در جامعه کار آیی دارد.

رئوفی نژاد ادامه داد: محوریت دولت الکترونیک در همه بخشها جدی است و نیاز برای هر شهروندی است که از این تکنولوژی ارتباطاتی استفاده کند .

استاندار زنجان گفت: تاکید دولت بر بحث توسعه و وسعت دولت الکترونیک در نظام جمهوری اسلامی ایران است و در برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 90 هم خدمات رسانی باید با زیر ساخت ارتباطات الکترونیک باشد.

رئوفی نژاد افزود :زنجان در بحث دولت الکترونیک رتبه برتر را در بین استانها دارد لذا ستاد دولت الترونیک تنها در استان فعال است و برنامه های کاربردی و عملیاتی در توسعه دولت در دستور کار است .

وی ادامه داد: باید به زیر ساختهای مخابرات در چهار مولد توجه جدی داشته باشیم و اصل کار دولت الکترونیک بیرون از فضای دولتی هم باشد و بخش خصوصی هم وارد کار شود و در تکمیل فیبر نوری که صد درصد در صد کار شده بنابراین باید بیشتر از این خدمات دولت الکترونیک را به مردم ارائه دهیم .

استاندار زنجان گفت : در سال گذشته 250 خدمت دولت الکترونیک بود که تا پایان سال 89 به 500 خدمت رسید بنابراین در سال جهاد اقتصادی خدمت دولت الکترونیک در استان را به 800 خدمت برسانیم و خدمت دولت الکترونیک به مردم را به 80 درصد برسانیم .

رئوفی نژاد گفت: استان زنجان در دولت الکترونیک برتر است و در سالجاری با پنج واگذاری هزار تلفن همراه خدمتهای مضاعف را در برنامه خود خواهد داشت .