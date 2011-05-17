تیم تکواندوی البرز در مسابقات کشوری موفق ظاهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی کشور ( پومسه) به میزبانی استان اصفهان برگزار شده است.

در این مسابقات که در بخش آقایان و باحضور 127 پومسه رو از 24 استان کشور برگزار شد، تکواندو کاران البرزی موفق شدند با کسب یک مدال نقره و چهار مدال برنز با مجموع 7 امتیاز عنوان چهارمی را به دست آوردند.

در این مسابقات مدال آوران البرزی به ترتیب ذیر معرفی شدند:

رده سنی زیر 14 سال، سید علی موسی نیا(نقره)

رده سنی 19 تا 30 سال، میثم جهانی پور (برنز)

رده سنی31 تا 40 سال، سید حسین موسی نیا (برنز)

رده سنی 41 تا 50 سال، علی برزگری (برنز)

تیمی بالای 35 سال، سید حسین موسی نیا، علیرضا پور محرر، علی برزگری (برنز)

سرمربی، مربی و سرپرست نیز آقایان علی برزگری، عبدالمجید نظم ده و علیرضا پورمحرر بودند.



حضور تیم نوجوانان دوو میدانی البرز در مسابقات قهرمانی کشور

مسابقات دو و میدانی نوجوانان قهرمانی کشور در اهواز برگزار شد و تیم نوجوانان البرز در آن شرکت کرد.

در این مسابقات که در دو بخش تیمی و انفرادی انجام گرفت، دو ومیدانی کاران نوجوان استان البرز با کسب یک مدال نقره و چهار مدال برنز نتایج قابل قبولی را کسب کردند.

این مسابقات با شرکت 31 تیم و تعداد 310 ورزشکار در بخش آقایان برگزار شد که در پایان، دو ومیدانی کاران البرزی به مقامهای ذیر دست یافتند.

پویا خلیلی در پرش طول، مقام سوم

فرید آخوندی در پرتاب نیزه، مقام سوم

سینا رشیدی در 3000 متر، مقام دوم

سینا رشیدی در2000 متر، مقام سوم

رسول ساریخانی در پرتاب چکش، مقام سوم