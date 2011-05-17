به گزارش خبرنگار مهر در آمل، محمد رضا خسروی آملی ظهر سه شنبه در حاشیه گشایش این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه حدود 35 اثر خوشنویسی از 30 خوشنویس آملی به نمایش عموم گذاشته شد.

وی افزود: آثار خطی به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه در خطوط شکسته، نستعلیق، شکسته نستعلیق و ثلث به نمایش درآمده است.

رئیس انجمن خوشنویسان آمل تصریح کرد: این نمایشگاه به مناسبت نخستین همایش بین المللی طالب آملی از 23 اردیبهشت ماه در آمل گشایش یافت و تا پایان هفته جاری ادامه دارد.

خسروی آملی، هدف از برپایی این نمایشگاه را معرفی بیشتر اشعار طالب آملی در قالب آثارخطی به مخاطبان و نسل جوان جامعه اعلام کرد.

وی یادآورشد: آثار ارائه شده در این نمایشگاه با بازدید چشمگیر و خیره کننده شهروندان آملی مواجه شد.

نخستین همایش بین المللی طالب آملی روز سه شنبه با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در مجتمع فرهنگی و هنری ولی عصر(عج) آمل آغاز و تا عصر امروز ادامه خواهد داشت.