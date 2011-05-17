  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

در واشنگتن انجام شد:

رایزنی کلینتون با عبدالله دوم درباره تحولات خاورمیانه

رایزنی کلینتون با عبدالله دوم درباره تحولات خاورمیانه

وزیرامور خارجه آمریکا روز گذشته در واشنگتن با پادشاه اردن درباره تحولات خاورمیانه، ناآرامی ها در جهان عرب و روابط دوجانبه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "هیلاری کلینتون" پیش از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به منافع مشترک کشورش با اردن اظهار داشت : پادشاه اردن شریک بزرگ و همیشگی آمریکا بوده و در رابطه با تحولات خاورمیانه بسیار جدی عمل کرده است.

"عبدالله دوم" پادشاه اردن نیز گفت : اردن و آمریکا به دنبال روشهایی هستند تا مقامات اسرائیل و (تشکیلات خودگردان) فلسطین را بر سر میز مذاکرات سازش آورده و دستیابی به قرارداد صلح فراگیر، همچنان موضوع مهم خاورمیانه است.

به اعتقاد تحلیلگران، سفر پادشاه اردن به آمریکا با هدف کمک خواستن از مقامات کاخ سفید برای مقابله با سرایت قیام های عربی به اردن انجام شده است.

کد مطلب 1314144

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها