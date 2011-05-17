رایزنی کلینتون با عبدالله دوم درباره تحولات خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "هیلاری کلینتون" پیش از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به منافع مشترک کشورش با اردن اظهار داشت : پادشاه اردن شریک بزرگ و همیشگی آمریکا بوده و در رابطه با تحولات خاورمیانه بسیار جدی عمل کرده است.

"عبدالله دوم" پادشاه اردن نیز گفت : اردن و آمریکا به دنبال روشهایی هستند تا مقامات اسرائیل و (تشکیلات خودگردان) فلسطین را بر سر میز مذاکرات سازش آورده و دستیابی به قرارداد صلح فراگیر، همچنان موضوع مهم خاورمیانه است.

به اعتقاد تحلیلگران، سفر پادشاه اردن به آمریکا با هدف کمک خواستن از مقامات کاخ سفید برای مقابله با سرایت قیام های عربی به اردن انجام شده است.