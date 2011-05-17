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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۵۲

افشارخبر داد:

منتظر اعلام نرخ جدید کرایه تاکسی هستیم

منتظر اعلام نرخ جدید کرایه تاکسی هستیم

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی کرج گفت: برای جاری شدن نرخ جدید کرایه تاکسیها منتظر مجوز از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هستیم.

کریم افشار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج ضمن اعلام این مطلب افزود: افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و به صورت یکنواخت در سطح کشور صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه برای افزایش نرخ کرایه تاکسی باید ابلاغیه رسمی داشته باشیم، افزود: در حال حاضر این ابلاغیه هنوز صادر نشده است.
 
نایب رییس هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور تاکید کرد: درصورتیکه مسئولان ذیربط مجوز افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی را در سطح کلان و کشوری صادر کنند، سازمان تاکسیرانی نیز آمادگی دارد پس از انجام کارشناسیهای لازم طبق مقررات نسبت به افزایش کرایه تاکسیها اقدام کند.
 
وی تصریح کرد: به محض تعیین نرخ کرایه خطوط انواع تاکسیها در کشور از سوی این ستاد و ابلاغ آن به سازمان تاکسیرانی کرج، این دستور العمل برای بررسی به شورای اسلامی شهر ارائه و پس از تصویب اجرایی می شود.
 
افشار خاطرنشان کرد: نرخ جدید اعلام شده در سازمان نظارت بر تاکسیرانی کرج به منظور اجرا در مسیرهای مختلف خطوط تاکسیرانی بررسی می شود.
کد مطلب 1314145

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