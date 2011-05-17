منتظر اعلام نرخ جدید کرایه تاکسی هستیم

کریم افشار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج ضمن اعلام این مطلب افزود: افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و به صورت یکنواخت در سطح کشور صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه برای افزایش نرخ کرایه تاکسی باید ابلاغیه رسمی داشته باشیم، افزود: در حال حاضر این ابلاغیه هنوز صادر نشده است.

نایب رییس هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور تاکید کرد: درصورتیکه مسئولان ذیربط مجوز افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی را در سطح کلان و کشوری صادر کنند، سازمان تاکسیرانی نیز آمادگی دارد پس از انجام کارشناسیهای لازم طبق مقررات نسبت به افزایش کرایه تاکسیها اقدام کند.

وی تصریح کرد: به محض تعیین نرخ کرایه خطوط انواع تاکسیها در کشور از سوی این ستاد و ابلاغ آن به سازمان تاکسیرانی کرج، این دستور العمل برای بررسی به شورای اسلامی شهر ارائه و پس از تصویب اجرایی می شود.

افشار خاطرنشان کرد: نرخ جدید اعلام شده در سازمان نظارت بر تاکسیرانی کرج به منظور اجرا در مسیرهای مختلف خطوط تاکسیرانی بررسی می شود.