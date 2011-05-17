ناکارامدی اتحادیه عرب و دو گزینه پیش رو

به گزارش خبرگزاری مهر،"عبدالباری العطوان" در مطلبی با عنوان" اتحادیه عرب را یا اصلاح کنید یا تعطیل" آورده است : انتخاب "نبیل العربی" به عنوان دبیرکل اتحادیه عرب روح جدیدی به این اتحادیه تزریق خواهد کرد، زیرا این شورای منطقه ای طی سی سال گذشته تحت سلطه آمریکا قرار داشته است.

وی می نویسد : اتحادیه عرب مظهر عقب ماندگی، فساد اداری و ابزاری برای عادی کردن روابط کشورهای عربی با اسرائیل شده است این اتحادیه نا امیدی مردم کشورهای عربی را به همراه داشته است.

عطوان می افزاید: دبیرکل های قبلی نقش خاصی ایفا نمی کردند و بیشتر تصمیمات آنها به جای اینکه مشکلی از دنیای عرب باز کند نتیجه عکس داشت.اتحادیه کنونی عرب نماینده رژیمهای سرکوبگر است.

دبیرکل جدید باید این نهاد متعفن را از بین ببرد و از اساس خانه ای نو برای اعراب بنا کند و آن را مطابق با ارزشهای انقلابیون کشورهای عربی بنا کند. نبیل العربی متفاوت از دبیرکلهای قبلی است.

عطوان ذکر می کند: گامهایی که دبیرکل جدید باید اتخاذ کند عبارتند از پاکسازی اتحادیه عرب از همه افراد ناتوان و شکست خورده و جایگزینی آن با افراد قوی و انقلابی، اصلاح مواضع این اتحادیه به طوری که در راستای توجه به منافع مستضعفین باشد.

سوم اینکه همه کشورها باید از نظر پستها و وظایف مساوی باشند. چهارم اینکه نشستهای این اتحادیه مطابق برنامه و راهکار درست باشد و همانند نشستهای شکست خورده ای که اخیرا برگزار شده است نباشد.

پنجم اینکه نشستهای وزیران امور خارجه و حتی سران عربی شفافیت کافی داشته باشد و سعی در گمراه کردن افکار عمومی نداشته باشد.ششم اینکه در اولویتهای اتحادیه تجدید نظر شود.هفتم اینکه اتحادیه عرب یک مرکز مطالعاتی قوی برای خود داشته باشد و کنفرانسهای قوی برگزار کند.

العطوان می افزاید: ما نمی خواهیم وجهه دبیرکل جدید را تخریب کنیم، اما حقیقتی که نباید نادیده گرفته شود ضرورت اصلاح این موسسه همسو با انقلابهای عربی است. بدون شک اگر اراده لازم وجود داشته باشد کسی که از متن انقلاب مردمی برخاسته است می تواند این گورستان متعفن را اصلاح کند.

وی در پایان نوشت : به اختصار می گوییم یا آن را اصلاح کنید و اگر نمی توانید، تعطیلش کنید، زیرا اتحادیه کنونی نماد رژیمهای سرکوبگر و فاسد است.