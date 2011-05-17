کارهای فرهنگی مساجد نیازمند متولی خاص است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست با کانونهای مساجد استان افزود: کانون ها در استان توانسته اند تا کنون در این رابطه و با انجام برنامه ها و اقدامات متعدد نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

وی یادآور شد: کانون ها مسئولیت سنگین و کار بسیار مهمی را برعهده دارند لذا مسئولانی که برای انجام این کارها انتخاب می شوند، باید دین شناس و آشنا به کارهای فرهنگی و علمی باشند.



آیت الله نورمفیدی افزود: مساجد در گذشته مرکز بسیاری از برنامه ها و فعالیت های سیاسی، اجتماعی و غیره بود و ما برای مساجد در حال حاضر نیز نقشی فراتر از انجام صرف فرائض عبادی دینی قائل هستیم.

وی با بیان اینکه نقشی که برای مساجد در نظر گرفته شده بالاتر از نقش عبادی است، افزود: پس از مسئله نماز و عبادت مهم ترین موضوع فرهنگ، معرفت، دین شناسی و خداشناسی است.

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: اگر معرفت وجود نداشته باشد هیچ عبادتی نمی تواند برای انسان راهگشا باشد و نتیجه ای هم حاصل نمی شود.



نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: تنها در این صورت است که می توان به کانون های فرهنگی هنری مساجد برای توسعه و ارتقای سطح معرفتی و آگاهی جامعه امید بست.



وی در خصوص راه اندازی کتابخانه در کانون های فرهنگی هنری مساجد، گفت: راه اندازی کتابخانه ها یکی از راه هایی است که می تواند فرهنگ اسلامی را به نسل جوان منتقل کند.

آیت الله نورمفیدی افزود: راه اندازی کتابخانه در کنار مساجد و در یک مکان روحانی یکی از بزرگ ترین و مهم ترین کارهایی است که توسط دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد انجام شده است.

وی با بیان اینکه باید ذهنیتی که در گذشته در ارتباط با مساجد برای جوانان به وجود آمده رفع شود، گفت: یکی از این راه ها می تواند گسترش فعالیت های ورزشی برای سلامت جسمانی و ارتقای کتابخوانی به عنوان غذای روحی باشد.

نماینده ولی فقیه در گلستان یادآور شد: تمامی این اقدامات نیازمند فرهنگ سازی است و باید سعی شود تا جوان ها در این محیط ها تربیت شوند.

آیت الله نورمفیدی گفت: کتاب خود ایفا کننده نقش مهم و بزرگی است و در کنار آن متصدی و مسئولی که در این ارتباط و برای خدمات دهی به مردم انتخاب می شود، باید از قدرت تشخیص بالیی برخوردار باشد.

وی افزود: این آگاهی ها باید وجود داشته باشد تا کتابی که در اختیار افراد قرار می گیرد برای آنها مفید باشد.

امام جمعه گرگان تاکید کرد: فردی که مسئولیت قبول می کند جدا از اینکه باید کتاب شناس باشد، باید انسان شناس قابلی هم باشد تا بتواند نیازهای آنان را به درستی بسنجیم.

وی اضافه کرد: برای کتابخانه هایی که در مساجد راه اندازی می شود باید افرادی هرچند به صورت پاره وقت حضور داشته باشند تا بتوانند مردم را راهنمایی کنند.

آیت الله نورمفیدی، اقدامات دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان را در این رابطه مثبت ارزیابی کرد و گفت: اقدامات انجام شده برای تحول در فضای سنتی مساجد بسیار موثر بوده است.