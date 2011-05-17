برگزاری کنسرت "یادمان سرو آزاد، استاد پرویز مشکاتیان" در تبریز

سید احمد محمدی سرپرست گروه موسیقی " ققنوس " در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کنسرت " یادمان سرو آزاد " روز 30 ام اردیبهشت با همکاری انجمن موسیقی تبریز و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود .

وی افزود: در این کنسرت، گروه موسیقی ایرانی ققنوس با آواز محمد دیده بانی به روی صحنه می‌روند و قطعاتی را از استاد پرویز مشکاتیان اجرا می‌کنند .

اعضای این گروه که عبارتند از امین رحیم زاده ( سنتور ) ، آیدین حافظی ( تار ) ، ابوالفضل فردی ( کمانچه ) ، پرهام جوادی ( بربط ) ، رضا محمودی ( تنبک ) ، ایمان فرهادی ( سه تار ) ، حامد یحیوی ( دف ) ، سید احمد محمدی ( نی و سرپرست گروه ) و محمد دیده بانی ( آواز ) پس از هشت ماه تمرینات مستمر برای اجرای این کنسرت آماده شده اند .

محمدی گفت: استاد پرویز مشکاتیان یکی از اساتید برجسته موسیقی سنتی ایران بودند و تاثیرات مثبت ایشان بر روی این موسیقی بر هیچ کس پوشیده نیست و شاید بتوان گفت موسیقی ایرانی در بسیاری از زمینه ها مدیون این هنرمند فقید است.

وی اضافه کرد: ما نیز به همین دلیل تصمیم گرفتیم که یاد و خاطره این عزیز را یکبار دیگر گرامی بداریم .