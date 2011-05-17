برگزاری کنسرت "یادمان سرو آزاد، استاد پرویز مشکاتیان" در تبریز

سید احمد محمدی سرپرست گروه موسیقی "ققنوس" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کنسرت "یادمان سرو آزاد" روز 30ام اردیبهشت با همکاری انجمن موسیقی تبریز و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی برگزار میشود.
وی افزود: در این کنسرت، گروه موسیقی ایرانی ققنوس با آواز محمد دیده بانی به روی صحنه میروند و قطعاتی را از استاد پرویز مشکاتیان اجرا میکنند.
اعضای این گروه که عبارتند از امین رحیم زاده (سنتور)، آیدین حافظی (تار)، ابوالفضل فردی (کمانچه)، پرهام جوادی (بربط)، رضا محمودی (تنبک)، ایمان فرهادی (سه تار)، حامد یحیوی (دف)، سید احمد محمدی (نی و سرپرست گروه) و محمد دیده بانی (آواز) پس از هشت ماه تمرینات مستمر برای اجرای این کنسرت آماده شده اند.
محمدی گفت: استاد پرویز مشکاتیان یکی از اساتید برجسته موسیقی سنتی ایران بودند و تاثیرات مثبت ایشان بر روی این موسیقی بر هیچ کس پوشیده نیست و شاید بتوان گفت موسیقی ایرانی در بسیاری از زمینه ها مدیون این هنرمند فقید است.
وی اضافه کرد: ما نیز به همین دلیل تصمیم گرفتیم که یاد و خاطره این عزیز را یکبار دیگر گرامی بداریم.
شایان ذکر است که این کنسرت روز سی ام اردیبهشت ماه ساعت 19 در تالار پتروشیمی تبریز برگزار خواهد شد.
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