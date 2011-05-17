ایجاد 11 مرکز تخصصی برای بهره برداری از گرید ملی

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه امروز سه شنبه در مراسم روز جهانی ارتباطات و نخستین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات به نتیجه رساندن طرح ابررایانش ملی را از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد که در راستای آن دو ابر رایانه ملی در دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه اصفهان به بهره برداری رسید و بهره برداری از گرید ملی در سال 90 نیز می تواند گام بعدی انجام شده در این بخش باشد.

وی با تاکید بر توجه به امنیت و کارکرد شبکه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از فناوری‌هایی که طی دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته عنوان کرد و ادامه داد: زیرساخت‌های سیستم‌های بانکی، مبادلاتی و مواردی از این قبیل همگی متاثر از سیستم‌های ICT است و این فناوری توانسته به رشد و توسعه دیگر فناوریها منجر شود.

سلطانخواه با اشاره به سیر تحولات بسیار چشمگیر طی دو دهه گذشته که زیربنای آن مربوط به توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بود ادامه داد: باید در کنار اقدامات و تحولات مثبتی که در این حوزه در کشور ایجاد شده از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای توسعه هرچه بیشتر استفاده کرد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با ذکر خاطرات خود در زمان عضویت در شورای شهر در سال 82 و 83 که آن زمان رئیس جمهور شهردار تهران بود گفت: در آن زمان یکی از مشکلات مهم شهر این بود که شبکه موبایل نقاط کور بسیار زیادی داشت که خود ایشان پیش‌قدم شدند و با تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز نصب آنتن های موبایل را در تمامی فضاهای شهرداری و پارک‌ها در اختیار این وزارتخانه قرار دادند تا نقاط کور شبکه موبایل برطرف شود.

وی ادامه داد: این تعامل دکتر احمدی نژاد با دولت اصلاحات در آن زمان و نگاه ملی ایشان به این مساله بدون توجه به جناح سیاسی باعث انعقاد قرارداد بین وزارت ارتباطات و شهرداری شد و ما امروز شاهد هستیم که همه‌جای کشور از شبکه تلفن همراه بهره‌مند است.

سلطانخواه با اشاره به سال "جهاد اقتصادی" گفـت: تصور می‌کنم برای تحول و دگرگونی در عرصه اقتصادی باید ICT به مدد بیاید و کمک کند تا ما به سمت اقتصاد دیجیتالی حرکت کنیم. البته این موضوع در برنامه پنجم توسعه دیده شده که باید 70 درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی ارایه شود و 80 درصد پرداخت‌های نظام بانکی، 20 درصد تجارت داخلی و 30 درصد تجارت خارجی باید به صورت الکترونیکی باشد و 100 درصد مردم کشور از کارت هوشمند ملی برخوردار شوند تا بتوانیم تا پایان برنامه پنجم در منطقه جایگاه دوم و در افق 1404 در منطقه جایگاه اول را به خود اختصاص دهیم.

وی با اشاره به تعاملات بین بخشی در حوزه ICT نیز به تشکیل ستاد راهبری ICT در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد تا ارتباط بین‌بخشی تسهیل شده و هماهنگی بین دستگاه‌ها بهتر تنظیم شود.