دنزل واشینگتن دکترای افتخاری دانشگاه پنسیلوانیا را دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از اسوشیتد پرس واشینگتن روز دوشنبه به عنوان مجری مراسم دویست و پنجاه و پنجمین دوره مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه پنسیلوانیا در فیلادلفیا روی صحنه رفت.
واشینگتن 56 ساله که جایزه اسکارسینما و تونی تئاتر را در کارنامه دارد پس از پایان مراسم گفت: با وجود آنکه سالهاست مقابل دوربین و روی صحنه ظاهر میشوم، اجرای مراسم فارغ التحصیلی 000/5 دانشجو برایم بسیار دشوار بود.
وی افزود: میدانستم این کار سختی است اما با کمال میل آن را پذیرفتم چون معتقدم زندگی بدون خطر پذیری و تجربه کارهای تازه ارزش ندارد.
در پایان این مراسم عنوان دکترای افتخاری دانشگاه پنسیلوانیا به واشینگتن اهدا شد. ایمی گاتمن رئیس دانشگاه پنسیلوانیا علت اهدای این عنوان به واشینگتن را چنین عنوان کرد: بازیهای دنزل واشینگتن ما را سرگرم میکند، به ما الهام میبخشد و گاه برایمان روشنگری در بر دارد.
دنزل واشینگتن بازیگر آمریکایی درجه دکترای افتخاری دانشگاه پنسیلوانیا را دریافت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از اسوشیتد پرس واشینگتن روز دوشنبه به عنوان مجری مراسم دویست و پنجاه و پنجمین دوره مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه پنسیلوانیا در فیلادلفیا روی صحنه رفت.
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