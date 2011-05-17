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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

"دختر گل فروش" به تالار هنر رفت

"دختر گل فروش" به تالار هنر رفت

نمایش "دختر گل فروش" به نویسندگی و کارگردانی مهدی قلعه از روز یکشنبه 25 اردیبهشت‌ماه در تالار هنر روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، "دختر گل فروش" به نویسندگی و کارگردانی مهدی قلعه از روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه در تالار هنر روی صحنه رفته است. ماجرای نمایش درباره دختر و پسری است که نزد خاله گل نساء زندگی می کند و برای امرار معاش روزها پسر نابینا ساز می زند و دختر گل می فروشد تا این که روزی ...  .

عوامل نمایش عبارتند ازنویسنده و کارگردان: مهدی قلعه ، بازیگران: مجتبی کاظمی ، علی صفا ، سعیده فرهمند ، ترانه دری ، رسول قنبری ، مهدی قلعه ، آهنگساز : فرید نوایی ، دستیار کارگردان: کتایون جهانگیری ، طراح صحنه: بهاره امینی ، مدیر صحنه : سودابه صابری ، فرزاد سلیمانی ، طراح پوستر و بروشور : روشنک کریمی ، عکاس و روابط عمومی : نادر بهرامی.

مهدی قلعه تاکنون کارگردانی نمایش‌های "بچه های ایران" ، "فرشته ارغوان" ، "بریم سفر"، "مشتی غلام باغبان"، "نقل مرشد"  و ... را به روی صحنه برده است. این نمایش هر روز به جز شنبه‌ها، ساعت 19:30در تالار هنر روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 1314156

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