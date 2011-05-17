170 میلیارد ریال اعتبار برای فعالیتهای هنری و فرهنگی خراسان رضوی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید جواد جعفری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم برگزاری اردیبهشت تئاتر ایران و بزرگداشت روز جهانی تئاتر، هدف از برگزاری این جشنواره را تشریح و اظهار کرد: در این جشن، عملکرد هنرمندان و افراد ذیربط در سالی که گذشت، ارزیابی می شود و برنامه های آینده و چشم انداز آن ارائه می شود تا مردم و هنرمندان طی یک سال برنامه تئاتر را بدانند.

وی بیان کرد: از صاحبان آثاری که طی یکسال توانسته اند در جشنواره های ملی و بین المللی بدرخشند، تجلیل می شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: برای آن که بتوانیم پیام معنوی را صادر کنیم، بهترین مکان پایتخت معنوی ایران یعنی مشهد است، فضایی که در ایران و جهان جشنواره ای همانند جشنواره رضوی شناخته است.

امیرحسین قاضی زاده افزود: ضمن حفظ شأن هنرمندان در خراسان باید شرایطی فراهم شود تا ابزار مدرن و به روز به اجرای نمایش و ساخت فیلم بپردازند و این مهم جز با .تخصیص بودجه مناسب برای شاخص های فرهنگی ممکن نیست.

وی افزود: این اعتبارات تا مبلغ 100 میلیارد تومان در اختیار استان قرار خواهد گرفت.

در ادامه این مراسم لوح تقدیر و سکه بهار آزادی به رؤسای فعال شهرستانها از جمله رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار، معاون فرهنگی و هنری شهردار منطقه 11 و مدیر بوستان ملت اهداء شد.

بر پایه این گزارش در این مراسم از کتاب ویژه اجراهای عمومی تئاتر با موضوعات ارزشی رونمایی شد.