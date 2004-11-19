نظاميان هوابرد آمريكا ،عراقي ها را از هلي كوپتر به پائين پرتاب مي كنند// كشته شدن بيش از 2300 عراقي در حملات اشغالگران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع آگاه در عراق ، نيروهاي گارد ملي عراق و برخي روستائيان اطراف فلوجه روز چهارشنبه حدود ساعت 11 پيش از ظهر به وقت محلي صحنه دلخراش پرتاب سه عراقي دست بسته را از هلي كوپتر به روي نخلستان ها ورودخانه فرات ازنزديك شاهد بوده اند.

منابع گارد ملي عراق مي گويند: اين براي اولين بار نيست كه نظاميان آمريكايي دست به چنين اعمالي مي زنند زيرا برخي ديگر از دستگير شدگان نيز به همين سرنوشت دچار شده اند.



از سوي ديگر از فلوجه خبر مي رسد كه نظاميان آمريكايي افراد پناه گرفته درسنگرهاي زيرزميني در فلوجه را با نارنجك وگازهاي فلج كننده از پاي درمي آورند.



يك گزارش حاكي است كه حجم تلفات وارده بر مردم فلوجه و شبه نظاميان به بيش از 2300 تن رسيده است .



گزارش هاي رسيده از منابع دولت موقت عراق از اين شهر حاكي است به دستور فرماندهي نظاميان مارينز آمريكا به غير از سران شبه نظاميان، اعضاي عادي وجنگجويان محلي همگي بايد اعدام شوند .



از سوي ديگر منابع محلي عراق خبر از اعدام حداقل 173 نفر در فلوجه مي دهند.