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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

همایش بین‌المللی اسلام و غرب در امارات برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی اسلام و غرب از دیروز 26 اردیبهشت ماه در مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک امارات در ابوظبی با شرکت کارشناسانی از سراسر جهان آغاز شده و تا امروز سه شنبه 27 اردیبهشت ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات، همایش دو روزه اسلام و غرب سکویی را برای گفتگوی تمدنها فراهم کرده و گروههای نخبه در علوم اسلامی، تمدنهای اسلامی و مطالعات استراتژیک از سازمانها و دانشگاههای مختلف منطقه خلیج فارس، خاورمیانه، اروپا و امریکا در آن شرکت کرده‌اند.

جمال سناد السویدی مدیرکل مرکز مطالعه و تحقیقات استراتژیک امارات در سخنرانی افتتاحیه این همایش اظهار داشت : این همایش به دنبال تبدیل اندیشه‌ها و ارائه بحث سودمند درباره اسلام و غرب است.

وی افزود: همایش اسلام و غرب به تبدیل تلاشهای این مرکز برای گسترش پلهای میان شرق و غرب می‌پردازد. 

کد مطلب 1314161

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