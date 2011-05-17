به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات، همایش دو روزه اسلام و غرب سکویی را برای گفتگوی تمدنها فراهم کرده و گروههای نخبه در علوم اسلامی، تمدنهای اسلامی و مطالعات استراتژیک از سازمانها و دانشگاههای مختلف منطقه خلیج فارس، خاورمیانه، اروپا و امریکا در آن شرکت کرده‌اند.

جمال سناد السویدی مدیرکل مرکز مطالعه و تحقیقات استراتژیک امارات در سخنرانی افتتاحیه این همایش اظهار داشت : این همایش به دنبال تبدیل اندیشه‌ها و ارائه بحث سودمند درباره اسلام و غرب است.

وی افزود: همایش اسلام و غرب به تبدیل تلاشهای این مرکز برای گسترش پلهای میان شرق و غرب می‌پردازد.