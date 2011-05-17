حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: درست می‌گویند، من سرمربی تیم ملی فوتسال نیستم! حالا که می گویند من سرمربی تیم ملی فوتسال نیستم، حتما روح من در دیدارهای دوستانه با برزیل، روسیه و بلژیک روی نیمکت تیم ملی ایران نشسته است! حتما فرشته‌ها تیم ملی را هدایت کرده‌اند!

وی در ادامه افزود: من چیز خاصی نخواستم. گفتم چرا قرارداد من بعد از پنج ماه تمدید نشده است. این حرف زیادی است. گفتم مشکلم چیست، چیز زیادی نخواستم. اینکه شمس ادعا می کند و حقش را می خواهد باید اینطور با او برخورد شود.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان خاطرنشان کرد: من سرمربی تیم ملی نیستم؟ پس اگر من سرمربی نیستم در این یک هفته گذشته چه کسی تیم ملی را تمرین داده است؟!

شمس خاطرنشان کرد: آقایان می گویند، شمس سرمربی تیم ملی نیست، قبول! مردم که در پخش زنده تلویزیونی دیدند من روی نیمکت تیم ملی نشسته بودم.

وی ادامه داد: آیا این نحوه برخورد درست است. من فقط گفتم چرا قرارداد امضا نمی کنید و بعد فدراسیون اعلام کرده است، شمس اصلا سرمربی نیست! باشد هیچ ایرادی ندارد.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان در خاتمه تصریح کرد: من تا روز چهارشنبه به فدراسیون فوتبال مهلت داده بودم تا تکلیفم را مشخص کنند و متاسفانه اینطور برخورد کردند. با این شرایط دیگر در تمرین تیم ملی شرکت نمی کنم.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه نمی‌داند مشکلش چیست که هنوز بلاتکلیف مانده است تاکید کرد اگر تا روز چهارشنبه قراردادش از سوی فدراسیون فوتبال رسما امضا نشود، ملی پوشان فوتسال ایران را در تورنمنت چین همراهی نخواهد کرد.