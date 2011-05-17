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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

تولید سالانه 35 میلیون اصله گل در ساوجبلاغ

تولید سالانه 35 میلیون اصله گل در ساوجبلاغ

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ گفت: 35 میلیون اصله گل سالیانه در این شهرستان تولید می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تاج الدینی از تولید بیش از هفت میلیارد تومان گل در ساوجبلاغ خبر داد و این امر را بسیار مطلوب دانست.

رئیس اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ ادامه داد: از رقم یادشده، 10 میلیون به گلهای گلدانی همچون پامچال و 600 هزار عدد به گلهای آپارتمانی اختصاص دارد.

وی افزود: بقیه را نیز گلهای شاخه بریده همچون رز، نرگس، لیلیوم، استرلیزا، ژربرا، آداکابرا و میخک تشکیل می دهند.

این مسئول گفت: ساوجبلاغ با 35 هکتار سطح زیر کشت گل، بزرگترین تولید کننده گل در استانهای البرز و تهران است.

وی اضافه کرد: ارزش تولیدات این شهرستان در زمینه گل سالیانه به هفت میلیاردو 200 میلیون تومان می رسد ضمن اینکه حدود 15 درصد از این گلها به کشورهای منطقه صادر می شود.

تاج الدینی افزود: بخش گل و گیاه، برای 350 نفر به طور مستقیم در این شهرستان شغل ایجاد کرده است.

کد مطلب 1314163

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