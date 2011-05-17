به گزارش خبرنگار مهر، سردار نقدی در این نشست خبری که روز شنبه 31 اردیبهشت ماه 1390 ساعت 11 صبح در محل بسیج سازمان صدا و سیما با حضور رسانه های داخلی و خارجی برگزار خواهد شد به تشریح مواضع بسیج در خصوص مسائل مهم داخلی و خارجی و برنامه های سال جاری خواهد پرداخت.

براساس این گزارش، موضوع این نشست خبری تشکیل ستاد گرامیداشت شهدای مبارزه با نفاق و اعلام برنامه ها و فعالیت های این ستاد در معرفی سیره و معارف بیش از 12 هزار شهید مظلوم و غریب مبارزه با نفاق و بصیرت بخشی به آحاد جامعه در خصوص وابستگی منافقین به استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل و خیانت ها و جنایت های ددمنشانه این فرقه ضاله است.

همچنین برنامه های بسیج در سال 1390 و تدوین نظام برنامه ای پنج سال آینده بسیج که تغییر و تحولات اساسی در آن مشاهده شود و مواضع صریح و شفاف بسیج در خصوص بیداری اسلامی و قیام مقدس ملت های مسلمان که امید به تسریع در اضمحلال رژیم صهیونیستی را دو چندان نموده است، از جمله مهمترین محور های این نشست خبری است.

بنا بر این گزارش ستاد مذکور پیش از برگزاری نشست خبری، به منظور تبادل نظرات و ارائه پیشنهادات حول مسائل رسانه ای و جریان سازی برنامه ها اقدام به برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور مدیران و فعالان رسانه، مطبوعات، خبرگزاری های، سایت ها خبری و مدیران صدا و سیما خواهد کرد.