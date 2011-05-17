به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی برزگر گنجی ظهر سه شنبه در اولین نسشت مطبوعاتی خود در سال 90 در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به این که شایعات قتل های زنجیره ای خانم ها در قم بی اساس است، گفت: از اول امسال تا کنون سه فقره قتل خانم ها در قم اتفاق افتاده است.



وی اضافه کرد: یکی از این سه مورد قتل در اواخر سال گذشته اتفاق افتاد ولی جنازه در سال 90 کشف شد.



ماجرای قتل زن توسط شوهرش



گنجی در مورد پرونده های قتل های اخیر بیان داشت: در اولین مورد قتل در سال 89 اتفاق افتاد و یک ماه و نیم بعد جنازه در بیابان های حاجی آباد کشف و مشخص شد قتل مدتی قبل و در اثر خفگی روی داده است.



وی با بیان این که فقدان این زن قبلا توسط شوهر وی اطلاع داده شده بود، افزود: در روز اولی که جنازه کشف شد به دلیل این که همکاران ما از قبل به شوهر زن مشکوک شده بودند، وی را دستگیر کردند و شوهر نیز اعتراف کرد که همسر خود را که در یک درمانگاه شاغل بوده را در خانه خفه کرده و جنازه را در یک گونی قرار داده و در بیابان رها کرده است.



دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این که این قتل بر اثر اختلافات خانوادگی بوده است، تصریح کرد: پرونده این قتل آماده ارجاع به دادگاه می باشد.



کشف جنازه زن 50ساله در پردیسان قم



وی در مورد قتل دوم نیز گفت: قتل دوم مربوط به خانمی 50ساله است که جنازه وی در حالی که طلاجات او هم به سرقت رفته بود در منطقه پردیسان قم کشف شد و هویت آن نیز مورد شناسایی قرار گرفت و خانواده وی نیز از قبل اعلام مفقودی کرده بودند.



گنجی با بیان این که در رابطه با این پرونده چندین مظنون وجود دارد، اظهار داشت: تا کنون قاتل آن شناسایی و دستگیر نشده است و پرونده به نتیجه نهایی نرسیده و در حال رسیدگی است.



ماجرای قتل یک خانم معلم در قم



وی در بخش دیگری از سخنان خود به قتل مورد سوم که اردیبهشت ماه جاری روی داده است، اشاره کرد و بیان داشت: در این پرونده مقتول یک خانم معلم بوده است که با روسری خفه شده بود و جنازه آن در حوزه استان قم کشف شد.



دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این که قبلا از سوی خانواده مقتول اعلام مفقودی شده بود، گفت: بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب قم از قبل به فردی که با وی چندین بار تماس داشته مظنون شد و چون فرد، سربازی در یکی از پادگان های تهران بود، مامورین به آنجا رفته و وی را دستگیر کردند.



وی ادامه داد: فرد مظنون اعتراف کرد که با مقتول که در حدود 20سال از او بزرگتر است، مشکلاتی داشته و به همین دلیل وی را در قم به قتل رسانده و محل جنازه نیز توسط او معرفی و نامبرده نیز دستگیر شد.

