پهنای باند اینترنت و اینترانت در زنجان دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نیکنام جدیدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پهنای باند چهار روز است که کار خورد را شروع کرده است و محدودیت سرعت اینترنت رفع شده است، افزود: از یک سال گذشته پهنای باند اینترنتی این استان پر شده بود که با پیگیریهای انجام گرفته از شرکت ارتباطات زیرساخت، یک لینک دیگر به پهنای باند زنجان افزوده شد.

وی ادامه داد: همه بانکها و سازمانها از این باند استفاده می کنند و دیگر سرعت کندی در اینترنت وجود ندارد.

مدیر عامل مخابرات استان زنجان تاکید کرد: 2500 ADSL در زنجان واگذار کردیم که تا پایان شهریور ماه افزایش خواهد داشت .

جدیدی یاد آور شد: پهنای باند استان فقط یک باند با پهنای 155 مگا بایت بر ثانیه بوده و در حال حاضر به دو برابر مقدار افزایش پیدا کرده است .

مدیر عامل مخابرات استان زنجان گفت: در 63 نقطه استان زنجان تجهیزات ADSL نصب شده است و قیمت 128 گیگا بایت 12 هزار تومان است.



جدیدی به پوشش 100 درصدی تلفن همراه در محورهای مواصلاتی استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 600 کیلومتر از جاده های اصلی و 325 کیلومتر از جاده های فرعی این استان تحت پوشش خدمات تلفن همراه قرار دارند.