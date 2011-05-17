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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

اجرای سیستم های نوین مدیریتی روابط عمومی ضروری است

اجرای سیستم های نوین مدیریتی روابط عمومی ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بر لزوم اجرای سیستم های مدیریتی نوین در عرصه روابط عمومی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با کارکنان روابط عمومی این سازمان، ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی، خبرگزاریها و صداو سیما، جراید کثیر الانتشار و سایت های اینترنتی، امکان برقراری ارتباطات صحیح اصولی بر اساس تفاهم، تعامل و مشارکت با مخاطبان درون و برون سازمانی، امکان اطلاع رسانی و ارتقای بخشی آگاهی مخاطبان و رفع نیاز های اطلاعاتی آنان را از اصول مهم روابط عمومی ها عنوان کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، نیروی انسانی متخصص، آگاه و آشنا به روابط عمومی با تحصیلات دانشگاهی مرتبط و دارای تجارب مفید، استفاده از ابزار و سازو کارهای جدید و تکنولوژی و فناوری روز، حضور مدیر روابط عمومی قوی، کارآمد و مسلط به امور، استفاده از فنون و روش های جدید در عرصه ارتباطات و اطلاع رسانی، ایجاد شرایط محیطی مناسب و مطلوب را از دیگر اصول این حوزه برشمرد.

حجت الاسلام ولی نژاد افزود: روابط عمومی باید در قالب یک تلاش برنامه ریزی شده و هوشمندانه سازمان و مخاطبان را در یک کنش و واکنش متقابل به یک نقطه تعاملی ،تفاهمی و مشارکتی نزدیک سازد.

به گفته وی، فعالیت روابط عمومی چندان مستقیم و ملموس نیست و کار روابط عمومی می‌تواند برای ساختن روابط تفاهم‌آمیز با کارکنان و عموم مردم به کاررود.

وی تاکید کرد: کارکنان روابط عمومی باید بدانند که به شکلی شفاف بنویسند، صحبت کنند و با تجزیه و تحلیل امور سازمان و موسسه خود به رفع و رجوع مسائل بپردازند.

کد مطلب 1314169

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