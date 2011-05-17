برنامه های فرهنگی و هنری نیمه اول سال 90 استان تهران

سید مرتضی اسماعیلی طبا در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران گفت: برنامه های یاد شده در قالب جشنواره، همایش، مسابقه و نمایشگاه در تهران و 10 شهرستان استان برگزار می شود.

وی افزود: جشنواره سراسری فرهنگی هنری تسلیم، جشنواره مهدویت به روایت فرهنگ و هنر، جشنواره تطبیقی فرهنگ رضوی و قرآن کریم، بزرگداشت مفاخر فرهنگی، هنری و قرآنی، کنگره تبلیغ و اطلاع رسانی دینی، همایش نقش تبلیغات در هشت سال دفاع مقدس و جشنواره خوشنویسی قلم در گستره ملی برگزار می شود.

این مدیر ارشد فرهنگی استان تهران ادامه داد: جشنواره‌‌ های تئاتر، سرود‌های انقلابی، فرهنگی هنری بانوان، فیلمنامه نویسی، کاریکاتور و شعر آیینی همراه با همایش بزرگ تعزیه، فیلم کوتاه، نگارگری و تذهیب، نمایشنامه نویسی، هنرهای تجسمی، عکس، هنرستانهای هنرهای زیبا و تئاتر ولاء به صورت استانی برپا خواهد شد.

وی بیان داشت: همایش تبیین و ترویج اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره)، نمایشگاه بزرگ کتاب، تهیه بانک اطلاعات فعالان فرهنگی هنری و قرآنی استان، حمایت از تولید آثار فرهنگی هنری، همایش نخبگان فرهنگی هنری، حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی، همایش بزرگداشت خبرنگاران، همایش صنعت چاپ، همایش هنر پایتخت، هفته فرهنگی هنری استان تهران و همایش کتابت قرآن کریم در یک روز، از دیگر برنامه‌هایی است که در گستره استانی توسط این اداره کل برگزار می شود.

اسماعیلی طبا با اشاره به اینکه بخش عمده‌ ای از فعالیتهای این اداره کل در حوزه شهرستانی اجرا می شود، گفت: در شهر‌های تهران 7 برنامه، شمیرانات 11 برنامه، ری 19 برنامه، شهریار 16 برنامه، پاکدشت 22 برنامه، دماوند 17برنامه، ورامین 12 برنامه، اسلامشهر 17 برنامه، رباط کریم 18 برنامه، قدس 15 برنامه و فیروزکوه 19 برنامه به مرحله اجرا در خواهد آمد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران افزود: این برنامه‌ها در شش ماهه اول سال 90 اجرا می شود و هر سه ماه یکبار ارزیابی کمی و محتوایی از اجرای برنامه‌ها صورت می گیرد و مدیر برتر و شهرستان فعال انتخاب خواهد شد.