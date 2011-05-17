رکابزن مالزیایی قهرمان مرحله پنجم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پنجم از تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان امروز سه شنبه در مسیر185 کیلومتری شبستر- نوشین شهر و با قهرمانی "نیگول آنگل" از تیم "لتوآ" مالزی برگزار شد. این رکابزن مالزیایی با زمان3 ساعت و 33 دقیقه و 34 ثانیه عنوان نخست را از آن خود کرد.

مهدی سهرابی رکابزن تیم پتروشیمی تبریز با زمان 3 ساعت و 34 دقیقه و 14 ثانیه دوم و مهدی علمایی از تیم جوانان خیر ارومیه با همین زمان سوم شد.

در پایان مرحله پنجم تور، مهدی سهرابی ضمن حفظ پیراهن طلایی عنوان برترین رکابزن آسیایی را از آن خود دارد. "آلکسی ریاکف" دوچرخه سوار اهل قزاقستان هم پیراهن کوهستان وامتیازی را برای خود حفظ کرد. پتروشیمی تبریز هم همچنان در رده اول تیمی قرار دارد.

در این مرحله، "توبیاس ارلر" رکابزن آلمانی تیم پتروشیمی تبریز به دلیل سرماخوردگی و یک دوچرخه سوار از تیم MST آلمان در بین مسیر به دلیل نامساعد بودن شرایط جسمی از دور مسابقات کنار رفتند تا فردا چهارشنبه و در آخرین روز این تور بین المللی شاهد حضور 93 رکابزن از 101 ورزشکار شرکت کننده در این مسابقات در خط استارت باشیم.

فردا چهارشنبه و در ادامه این تور بین‌المللی رکابزنان در مرحله ششم و آخر، مسیر 47 کیلومتری ارومیه - تبریز را طی خواهند کرد. بیست و ششمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری آذربایجان با حضور 14 تیم خارجی و 6 تیم داخلی از 23 تا 28 اردیبهشت‌ماه در استان های شمال غرب کشور برگزار می شود.