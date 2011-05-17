نشریه فرهنگی جوانه ها در تبلیغات اسلامی مازندران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زرقانی گفت: این نشریه ویژه نامه مطالب منتخب نشریات برتر استانها است که برای نخستین بار از سوی معاونت فرهنگی آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران تهیه و چاپ شده است.

وی خاطرنشان کرد: در تهیه این نشریه از 30 نشریه برتر استانهای مختلف کشور، یک تا سه مطلب در موضوعات مختلف خبر، گزارش، مقاله، کاریکاتوراز هر استانی به عنوان مطالب برتر آن استان انتخاب شده و در این نشریه درج شده است.

زرقانی افزود: این نخستین نشریه ای است که در موضوع فوق از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در سطح کشور تهیه وچاپ شده و در اختیار دانش آموزان هسته های فرهنگی جوان، نخبگان و اعضای نشریات برتر در سراسر کشور قرار می گیرد.

وی، در حصوص ویژگی این نشریه یادآور شد: این نشریه از سوی معاونت فرهنگی آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران به عنوان صاحب امتیاز، علیرضا زرقانی مدیر مسئول نشریه است که در دو هزار نسخه تهیه و چاپ شده است و در اختیار معاونت فرهنگی آموزشی ادارات تبلیغات اسلامی سراسر کشور قرار داده شد.

