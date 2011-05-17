کرجی ها در مسابقات کشتی جام شاهد قزوین چهار مدال کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی گیران کرجی در پایان مسابقات کشتی جام شاهد استان قزوین دو مدال طلا و دو مدال برنز به دست آوردند.

در این دوره از مسابقات که به میزبانی استان قزوین و با حضورشش تیم خارجی روسیه، ترکیه، عراق، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان و شش تیم برتر ایران برگزار شد، کشتی گیران کرجی حریفان را شکست دادند.

محمد طهماسبی زاده در وزن 55 کیلو و محسن عباسی در وزن 74 کیلو مدال طلا کسب کردند و در وزن 84 کیلو نیز کوروش قره شیخلو و در وزن 96 کیلو علیرضا محمدی مدال برنز به دست آوردند.

در این زمینه، مربیگری تیم کرج را حمیدرضا جمشیدی بر عهده داشت.

دیدار با قهرمان مدال آور البرزی مسابقات جهانی کره جنوبی



در پی کسب مدال برنز میثم باقری تکواندوکار البرزی، بیجانی مسئول تربیت بدنی محمدشهر به نمایندگی از اداره کل تربیت بدنی استان البرز به همراه جمعی از مسئولان شهری محمد شهر با این قهرمان دیدار کردند.

در این دیدار مسئول تربیت بدنی محمد شهر به همراه مسئولان شهری، شهردار، اعضای شورای اسلامی محمدشهر و فرمانده حوزه 8 شهید مدنی با حضور در منزل میثم باقری دارنده مدال برنز مسابقات جهانی کره جنوبی دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست هدایایی از سوی شهرداری، شورا، فرماندهی حوزه 8 و تربیت بدنی محمدشهر به میثم باقری اهدا شد.