ارتباط پنهانی طولانی عبدالله صالح با سازمان جاسوسی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "صفوان الاشعری" در یک کنفرانس خبری اظهار داشت : سرنگون نشدن عبدالله صالح تاکنون به دلیل ارتباط وی با موساد (سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) طی 33 سال گذشته بوده است که همواره ادامه داشته است.

وی در ادامه این نکته را فاش کرد که رژیم صالح در سرکوب قیام مردمی یمن از سلاح های آمریکایی استفاده می کند و این امر تحت فشارهای لابی صهیونیستها در آمریکا صورت می گیرد.

این مخالف یمنی که هم اکنون در لندن سکونت دارد با بیان اینکه هیچ قبیله ای از عبدالله صالح حمایت نمی کند و تنها آمریکا خواهان بقای وی است، گفت : آمریکا، کشورهای حاشیه خلیج فارس را برای حمایت از دیکتاتور و باقی ماندن وی در قدرت تحت فشار قرار داده است و در صورتی که وی از قدرت کنار رود تلاش خواهد کرد یکی از فرزندان یا نزدیکان وی را در راس حکومت بگمارد.