اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، براساس رای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعتراض تیم فولاد گسترش تبریز رد شد.

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای خود را درخصوص درخواست اعاده دادرسی تیم فولاد گسترش تبریز نسبت به رای کمیته انضباطی صادر کرد .

درخواست اعاده دادرسی تیم فولاد گسترش تبریز نسبت به دادنامه های کمیته انضباطی و استیناف به ظرفیت باشگاه نساجی مازندران دائر بر استفاده غیرمجاز باشگاه نساجی از بازیکن خارجی مازاد در دور برگشت مسابقات لیگ دسته یک کشور به استناد به موارد 29 و 36 آئین نامه انضباطی فدراسیون حکم بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر شد و آرای صادره قبلی به قوت خود باقی است .

ماشین سازی تبریز در فصل 91-90 لیگ یک با قدرت حاضر می شود

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز گفت : در فصل 91-90 لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور با تمام قدرت حاضر خواهیم شد .

افشین دبیری ضمن اعلام مطلب فوق افزود : تیم ما در فصلی که گذشت علیرغم بدشانسی هایی که آورد توانست در پایان فصل خود را در لیگ یک حفظ کند اما در نظر داریم تا برای فصل آینده لیگ یک، با قدرت وارد مسابقات شویم .

وی با اشاره به برنامه های تیم فوتبال ماشین سازی تبریز برای فصل 91-90 لیگ یک اظهار داشت : در نظر داریم تیم ماشین سازی را در لیگ یک فصل 91-90 با کادر فنی تقویت شده و بازیکنان سطح بالا راهی مسابقات کنیم تا در پایان فصل بتوانیم نتیجه ای که قابل قبول هواداران همیشه همراه تیممان است، کسب کنیم .

دبیری همچنین به انگیزه لیگ برتری شدن تیم ماشین سازی تبریز اشاره و خاطرنشان ساخت : پس از صعود تیمهای تراکتورسازی و شهرداری تبریز به لیگ برتر طی دو سال گذشته، اکنون نوبت آن رسیده که تیم های ماشین سازی و گسترش فولاد تبریز به سطح اول فوتبال کشور راه یابند .

وی ادامه داد : ما در فصلی که پیش رو داریم، از همان ابتدا به دنبال جمع آوری امتیازات لازم خواهیم بود تا با رقابت سالم با رقیبان، در پایان فصل بتوانیم به عنوان یکی دیگر از تیم های تبریزی مجوز حضور در لیگ برتر را کسب کنیم .

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز ضمن تکذیب شایعه عدم تیمداری از سوی وی و برادرش دکتر دبیری، تصریح کرد : ما همچنان برای ادامه حیات قدیمی ترین تیم فوتبال شمال غرب کشور تلاش می کنیم و هرگز قصد نداریم که از تیمداری منصرف شویم اما تیم ماشین سازی نیاز به حمایت بیشتر مسئولان استانی دارد تا بتواند با قدرت در مسابقات شرکت کرده و نتایج مقبولی کسب کند .

وی با تاکید بر اینکه تعدادی از بازیکنان فصل قبل ماشین سازی در تیم حفظ خواهند شد، از جذب بیش از پیش بازیکنان بومی صحبت کرد و گفت : ما در نظر داریم تیمی قوی و منسجم را در فصل پیش رو داشته باشیم و در کنار این مسئله، به دنبال جذب بازیکنان بومی نیز خواهیم بود .