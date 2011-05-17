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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۳۴

خراسان جنوبی استان برتر در جشنواره وقف شد

خراسان جنوبی استان برتر در جشنواره وقف شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره وقف چشمه همیشه جاری در خراسان جنوبی گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره در تهران برگزار شد که خراسان جنوبی به عنوان استان برتر در برگزاری جشنواره تجلیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محسن امیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در این اختتامیه از هنرمندان برگزیده کشوری از سوی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور مسئولین کشوری تقدیر شدند.

مسئول اداره فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی اضافه کرد: اولین جشنواره وقف چشمه همیشه جاری در استان مورد استقبال خوب هم استانیها قرار گرفت و این حمایت هنرمندان استان از این سنت نبوی سبب شد تا افتخاری دیگر در کارنامه استان ثبت شود و خراسان جنوبی در بین استانهای برتر نسبت به نحوه برگزاری و عملکرد معرفی شود.

به گفته وی از مجموعه آثار ارسالی در 14 رشته 25 نفر از استان آثار شان در مرحله کشوری با حضور داوران بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفت. 

امیری ادامه داد: دبیرخانه دومین جشنواره وقف بزودی در استان فعال خواهد شد و نسبت به تبلیغات و جمع آوری اثار و نشست های ویژه با هنرمندان و چهره های علمی، فرهنگی، صورت می گیرد. 

دبیرجشنواره وقف چشمه همیشه جاری در خراسان جنوبی یادآور شد: این جشنواره امسال به صورت دو مرحله ای استانی و کشوری برگزار شده و آثار برگزیده در مرحله استانی پس از تقدیر از نفرات برتر در 14 اسفند ماه در استان به مرحله کشوری راه یافته و توسط داوران بین المللی داوری می شود.

کد مطلب 1314182

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