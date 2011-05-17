اعلام آمادگی ایران برای کمک به توسعه اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمید صافدل ظهر سه شنبه در جریان دیدار با استاندار اربیل عراق با اشاره به تجربه خوب جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور، بعد از انقلاب اسلامی و هشت سال جنگ تحمیلی گفت: آمادگی داریم این تجربیات را برای توسعه و بازسازی کشور عراق و بویژه اقلیم کردستان در اختیار مسئولان این منطقه قرار دهیم .

وی با اشاره به پیشرفت های مختلف جمهوری اسلامی ایران در حوزه های صنعت، معدن، کشاورزی، علمی، پژوهشی و مهندسی افزود: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران به یکی از قطب های مهم علمی منطقه تبدیل شده و هر روز شاهد رسیدن به دستاوردهای جدید علمی در کشور هستیم .

معاون وزیر بازرگانی افتتاح ششمین نمایشگاه اختصاصی ایران در استان اربیل را زمینه مناسبی برای گسترش همکاری ها بین ایران و اقلیم کردستان عراق عنوان کرد و بیان داشت: در این زمینه حمایت از بخش خصوصی می تواند زمینه توسعه همکاری ها را بیشتر کند .

صافدل همچنین در ادامه سخنان خود از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به ویژه در حوزه راه سازی، ساخت نیروگاه، سد سازی و انتقال خطوط برق اعلام کرد .

این دیدار در محل دفتر استانداری اربیل با حضور سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق و معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی برگزار شد .

ششمین نمایشگاه اختصاصی ارائه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق از 27 تا 30 اردیبهشت ماه در فضایی به مساحت بالغ بر سه هزار متر مربع در 18 گروه کالایی با حضور 121تولید کننده از 16 استان کشور با ظرفیت 130 غرفه به مدیریت آذربایجان غربی برگزار می شود.