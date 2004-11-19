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۲۹ آبان ۱۳۸۳، ۱۱:۵۸

رييس فراكسيون فرهنگيان مجلس خبرداد:

استيضاح حاجي سه شنبه آينده با حضور رييس مجلس در فراكسيون فرهنگيان بررسي مي شود

رييس فراكسيون فرهنگيان مجلس گفت : حداد عادل رييس مجلس سه شنبه آينده با حضور در فراكسيون فرهنگيان مجلس با استيضاح كنندگان وزير آموزش و پرورش سخن خواهد گفت و بدون ترديد تصميم اين جلسه در خصوص استيضاح وزير تعيين كننده خواهد بود.

حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با خبرنگارپارلماني "مهر" با بيان اينكه رييس مجلس به پيشنهاد خود درجلسه فراكسيون فرهنگيان مجلس حضور خواهد يافت گفت: فراكسيون فرهنگيان مجلس 104 عضو دارد كه نزديك به 70 نفر آنان استيضاح وزير آموزش و پرورش را امضا كرده اند .

در روزهاي اخير مخالفت برخي اعضاي هيات رييسه با اين استيضاح گلايه ها و واكنشهاي تند استيضاح كنندگان را بر انگيخته است دكتر حداد عادل پيشنهاد دادند كه براي گفتگو و همفكري به عنوان عضو فراكسيون فرهنگيان در جلسه اين فراكسيون شركت كنند .

وي افزود : اين جلسه كه قراربود يكشنبه اول آذرماه تشكيل شود به دليل تعطيلي مجلس به سه شنبه موكول شده است .

رييس مجلس شوراي اسلامي بارها ضمن اعلام مخالفت جدي خود با استيضاح تصريح كرده است كه استيضاح وزرا را در شرايط حاضر و در مدت عمر باقيمانده از دولت فعلي به صلاح ندانسته و اين اقدام را مخل روند خدمت رساني مي داند.

رييس فراكسيون فرهنگيان درباره تاثير احتمالي گفتگوي اين بار حداد عادل با نمايندگان گفت : ما اميدواريم نتيجه اي ازاين جلسه فراكسيون بگيريم كه هم مورد رضايت رييس مجلس باشد و هم بيانگر اراده فراكسيون .

حاجي بابايي كه خود استيضاح وزير آموزش و پرورش را امضا نكرده است ، افزود: درنشست روز سه شنبه فراكسيون فرهنگيان از سايراستيضاح كنندگان دعوت به عمل خواهد آمد .

گفتني است متن اين استيضاح به يكي از اعضاي هيات رييسه داده شده است اما هنوز اعلام وصول نشده است .

کد مطلب 131419

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