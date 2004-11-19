استيضاح حاجي سه شنبه آينده با حضور رييس مجلس در فراكسيون فرهنگيان بررسي مي شود

حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با خبرنگارپارلماني "مهر" با بيان اينكه رييس مجلس به پيشنهاد خود درجلسه فراكسيون فرهنگيان مجلس حضور خواهد يافت گفت: فراكسيون فرهنگيان مجلس 104 عضو دارد كه نزديك به 70 نفر آنان استيضاح وزير آموزش و پرورش را امضا كرده اند .

در روزهاي اخير مخالفت برخي اعضاي هيات رييسه با اين استيضاح گلايه ها و واكنشهاي تند استيضاح كنندگان را بر انگيخته است دكتر حداد عادل پيشنهاد دادند كه براي گفتگو و همفكري به عنوان عضو فراكسيون فرهنگيان در جلسه اين فراكسيون شركت كنند .



وي افزود : اين جلسه كه قراربود يكشنبه اول آذرماه تشكيل شود به دليل تعطيلي مجلس به سه شنبه موكول شده است .