خرد جمعی و مشارکت گروهی در جامعه مدیون ارتباطات است

میرزا مراد پیرو در گفتگو با خبرنگار مهر در سرپل ذهاب اظهار داشت: فناوریهای جدید ارتباطی قادر است مشارکت بیشتر آحاد جامعه را در ساختن کشور و کمک به دولتها در برطرف کردن عیوب یا اتخاذ بهترین تصمیمها ایجاد کند و خرد جمعی و مشارکت گروهی را به ارمغان بیاورد.
وی افزود: ارتباطات قوی قادر است قطببندی های سنتی و تاریخی را در هم شکند بنابراین بزرگ ترین قدرت برای تغییر در نحوه عمل به دموکراسی است.
فرماندار شهرستان سرپل ذهاب اظهار داشت: روز ارتباطات و روابط عمومی فرصتی است مغتنم برای بازبینی انتقادی هوشمندانه و منصفانه راههای طی شده، فراز و نشیبهای فراوان آن و نیز ترسیم چشماندازی روشن از آینده که میباید و میتواند درخور شان و منزلت انسان امروز، طراحی و تدبیر شود.
پیرو تصریح کرد: میزان دسترسی مردم به ارتباطات و آزادیشان در استفاده از آن و همچنین میزان اهتمام دولت بر گسترش همه جانبه ارتباطات شاید بتواند شاخصی مهم برای مردم سالار بودن حکومتها باشد.
فرماندار سرپل ذهاب ادامه داد: ارتباطات و جریان آزاد اطلاعات برای حکومتهایی که پایههایی قوی و مستحکم در میان مردم دارند و مردم دولتمردان خود را از خویش میدانند میتواند موجب بسط و شکوفایی کشور در حوزههای مختلف گردد که بحمدالله در کشورمان این امر تحقق یافته است.
پیرو اظهار داشت: امروزه ارتباطات نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف یک سازمان ایفاء می کند و بهبود کیفی و کمی فعالیتهای سازمان و افزایش بهره وری از امکانات و نیروی انسانی در سایه انعکاس هر چه بهتر فعالیتها و مصوبات سازمان به جامعه و بهره گیری از امکانات و قابلیتهای اجتماع و مشارکت عمومی افراد آن می باشد.
فرماندار سرپل ذهاب خاطرنشان کرد: امروز قدرت در دست جوامعی است که از نیرومندترین شبکههای ارتباطی و به تبع آن، از بیشترین اطلاعات برخوردار باشند و این حقیقت انکارناپذیر تمدن کنون جهانی است.
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