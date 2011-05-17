یک محموله بزرگ مواد مخدر در غرب افغانستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر از هرات،" سید محمد روشندل" فرمانده پلیس ولایت فراه گفت بیش از 300 کیلو گرام مواد مخدر شب گذشته در نزدیکی مرز ایران در منطقه جویند، کشف و یک نفر در این رابطه بازداشت شد.



همچنین عصر روز گذشته 100 کیلوگرم مواد مخدراز نوع تریاک در مرکز شهر نیمروز کشف شد.



بنا به گفته مقامات پلیس افغان، قاچاقچیان قصد داشتند مواد مخدر را به ایران انتقال دهند که پس از درگیری با پلیس، نیروهای دولتی موفق به کشف این مواد شدند.



بنا به اظهارات مقامات پلیس، مقدار 301 کیلوگرم تریاک از قاچاقچیان به دست پلیس افتاد.



ولایتهای نیمروز و فراه که در نوار مرزی افغانستان با ایران قرار دارد همواره از سوی قاچاقچیان مواد مخدر مسیر انتقال مواد مخدر انتخاب شده است که هراز گاهی نیروهای دولتی افغانستان موفق به ضبط و بازداشت عوامل آن می شوند.



هرچند بنا به گفته مقامات افغان و ناتو، تلاشها برای نابودی مزارع کشت تریاک، کارخانه های تولید انواع مواد مخدر در شماری از ولایت های جنوبی افغانستان ادامه دارد در عین حال شمار زیادی از کارشناسان براین باورند که نابودی مزارع کشت خشخاش در افغانستان نیازمند تعهد قوی مجامع جهانی است که تاکنون عملی نشده است.