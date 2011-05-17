250 مبلغ طی ایام ارتحال امام در فارس اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شکرالله دانش در این خصوص توضیح داد: این افراد به مدت یک هفته به نقاط مختلف استان ازجمله نقاط محروم و دور افتاده اعزام می شوند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی از این اعزام تبیین اندیشه های امام (ره) در جامعه و به خصوص در میان جوانان و نوجوانان است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی فارس عنوان کرد: نباید اجازه داد نسل جدید اندیشه ها و اهداف والای بنیانگذار انقلاب را فراموش کرده و از دست بدهند و باید از همه فرصتها استفاده کنیم تا جوانان را با این اندیشه ها آشنا کنیم.