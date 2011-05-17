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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

حجت الاسلام دانش:

250 مبلغ طی ایام ارتحال امام در فارس اعزام می شوند

250 مبلغ طی ایام ارتحال امام در فارس اعزام می شوند

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی فارس از اعزام 250 مبلغ در ایام ارتحال امام خمینی(ره) به نقاط مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شکرالله دانش در این خصوص توضیح داد: این افراد به مدت یک هفته به نقاط مختلف استان ازجمله نقاط محروم و دور افتاده اعزام می شوند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی از این اعزام تبیین اندیشه های امام (ره) در جامعه و به خصوص در میان جوانان و نوجوانان است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی فارس عنوان کرد: نباید اجازه داد نسل جدید اندیشه ها و اهداف والای بنیانگذار انقلاب را فراموش کرده و از دست بدهند و باید از همه فرصتها استفاده کنیم تا جوانان را با این اندیشه ها آشنا کنیم. 

کد مطلب 1314196

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