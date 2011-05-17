به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح الهی ظهر سه شنبه در جریان دیدار با استاندار اربیل اقلیم کردستان عراق افزود: ایجاد کنسولگری می تواند همکاری های دو جانبه را تسریع بخشد.

وی با اشاره به مشترکات تاریخی و فرهنگی میان مردم دو کشور ایران و عراق و به ویژه مردم اقلیم کردستان عراق با مردم آذربایجان غربی افزود: این مشترکات فرهنگی و تاریخی می تواند زمینه توسعه همکاری های همه جانبه بین دو کشور را فراهم کند.

وی ایجاد تورهای مشترک گردشگری، راه اندازی مجدد خط هوایی ارومیه - اربیل و توسعه زیرساخت های لازم در مرز حاج عمران- تمرچین را در توسعه مناسبات دو جانبه موثر عنوان کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در ادامه پیگیری مصوبات و تفاهم نامه های میان اقلیم کردستان عراق و آذربایجان غربی را از جمله اهداف سفر هیئت ایرانی به اقلیم کردستان عراق عنوان کرد.

این دیدار در محل دفتر استانداری اربیل برگزار شد، معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق حضور داشتند.

ششمین نمایشگاه اختصاصی ارائه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق از 27 تا 30 اردیبهشت ماه در فضایی به مساحت بالغ بر سه هزار متر مربع در 18 گروه کالایی با حضور 121تولید کننده از 16 استان کشور با ظرفیت 130 غرفه به مدیریت آذربایجان غربی برگزار می شود.