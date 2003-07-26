افغانستان براي نيروهاي حافظ صلح آلمان ناامن است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، پيتر اشتروك وزير دفاع آلمان بار ديگر اعلام كردكه نيروهاي حافظ صلح آلمان دركابل در وضعيت مناسبي قرار ندارند .

اشتروك كه با مجله آلماني زبان اشپيگل گفتگو مي كرد ، همچنين گفت : براساس گزارشهاي رسيده امنيت نيروهاي حافظ صلح آلماني حاضر در افغانستان روز به روز كاهش پيدا مي كند .

اين مجله همچنين در تازه ترين گزارش خود اعلام كرده است كه نيروهاي آلماني بارها مورد هدف راكت افراد ناشناس قرار گرفته اند . در آغاز ماه ژوئن با سوء قصد به خودرو نظامي حامل نيروهاي حافظ صلح آلماني در كابل 4 نظامي آلماني كشته و 29 نظامي ديگر نيز به شدت زخمي شدند .

اشپيگل در ادامه گزارش خود به دولت آلمان درخصوص بازگردان باقي نيروهاي حافظ صلح به آلمان هشدار داده است .

پيش از اين وزير دفاع آلمان اعلام كرده بود كه اين كشوربه اعزام نيروهاي خود به افغانستان ادامه داده و لي تعداد اين نيروها را افزايش نمي دهد . اين درحالي است كه ارتش آلمان از كاهش نيروهاي آلماني خبر داده و اعلام كرده بود كه نيروهاي اين كشور به 1500 نفر كاهش پيدا مي كند .