ابوذر ساعدی کارگردان نمایش"تزه هرگز نمی‌میرد" به خبرنگار مهر گفت: امسال سومین سالی است که به عنوان کارگردان در جشنواره تئاتر دانشگاهی همراه با گروه تئاتر"آنتی اناست" حضور دارم. نمایش "تزه هرگز نمی میرد"چهارشنبه 28 اردیبهشت در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی روی صحنه می‌رود. نویسنده این نمایش امیر عالمی است که بر اساس نمایشنامه"هیپولیت" اثر اوریپید به نگارش درآمده است.

وی ادامه داد: در نگارش این نمایشنامه تلاش شده است از منظری دیگر به داستان هیپولیت پرداخت شود. زمان نمایشنامه فشرده‌تر شده و داستان نمایش در فضایی معاصرترو با دیالو‌گهایی امروزی بازگو می‌شود. نمایش از جایی که تزه قصد سفر دارد آغاز می شود و از منظر تازه‌ای داستان را روایت می‌کند.

ملودی آرام نیا، محمد الله دادی، میثم ملکی‌پور و تیام کریمایی بازیگران این نمایش هستند. دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از: مشاور کارگردان:آرش میرطالبی، دستیار کارگردان: مهناز ولایتی، مدیر صحنه: مهدی خان‌محمدی، دستیار صحنه: دلارام پهلوان هاشمی، طراح صحنه و لباس: بهاره نصرتی، انتخاب و ساخت موسیقیک سیاووش دیهیمی، گریم: آناهیتا حیدری، طراح پوستر و بورشور: امیر عالمی.

نمایش"تزه هرگز نمی میرد" چهارشنبه 28 اردیبهشت ساعت 14:30 و 16:30 در پلاتو مرکزی دانشکده سینما تئاتر اجرا می‌شود. چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی 24 تا 31 اردیبهشت برگزار می‌شود.