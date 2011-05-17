ادارات همدان در موجودیت خود به روابط عمومی ها متکی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرمرضا پیریایی ظهر سه شنبه در گردهمایی مدیران روابط عمومی فرمانداریها و دستگاههای اجرایی استان همدان گفت: تمام تلاشهای مجموعه کاری با تلاش حوزه روابط عمومی به عرصه عمومی عرضه میشود.
وی با بیان اینکه وظایف کلی مسئولان روابط عمومیها در چند حوزه تقسیم میشود، گفت: روابط عمومیها در هر لحظه در حال خلق گزارههایی برای ارائه به مردم هستند.
تغییرات در حوزه روابط عمومی کارشناسی باشد
پیریایی با تأکید بر کارشناسانه بودن فعالیتهای روابط عمومی و مطبوعات گفت: هر تغییری در این حوزه باید با دیدی کارشناسی صورت گیرد.
استاندار همدان با بیان اینکه روابط عمومیها باید تکلیف سازمانی خود را بدانند، اظهار داشت: مدیران روابط عمومی آینه تمام نمای دستگاههای اجرایی هستند چرا که در هر سازمان نیمی از کار را تمامی مجموعه و روابط عمومی نیز نیمه دیگری را انجام میدهد.
وی با تاکید بر اینکه باید در جامعه با یکدیگر متحد باشیم و از تکروی خودداری کنیم، گفت: توسعه و پیشرفت نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاههاست.
مدیران دستگاههای اجرایی باید روابط عمومیها را ارزیابی کنند
پیریایی گفت: مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی باید روابط عمومیها را ارزیابی کنند و نتیجه ارزشیابی را به استانداری ارائه دهند.
پیریایی با بیان اینکه مسئولیت ارزشیابی روابط عمومیها از اداره کل حوزه استاندار به معاونت سیاسی واگذار شده است، گفت: حجم فعالیت حوزه بسیار زیاد است و از این پس با این تغییر ارزیابیها دقیقتر خواهد بود.
استاندار همدان با اشاره به اینکه رسانهها کمک حال روابط عمومیها هستند، ادامه داد: بزودی جلسهای با رؤسای سازمانها و دستگاههای اجرایی استان در خصوص ارزیابی روابط عمومیها و شناسایی نقاط ضعف و قدرت آنها برگزار میشود.
وی گفت: مسئولیت این بخش به عهده معاون سیاسی امنیتی استانداری است که باید در فرصتی سه ماهه انجام شود.
متأسفانه در روابط عمومیها ارتباط مردمی دیده نمیشود
پیریایی با تأکید بر اینکه روابط عمومیها باید سپاسگزار خبرگزاریها و مطبوعات باشند، گفت: متأسفانه در روابط عمومیها ارتباط مردمی دیده نمیشود.
استاندار همدان به برگزاری برنامههای عصر کاری و شب فرهنگی در شهرهای کوچک استان اشاره کرد و با بیان اینکه بیش از 60 ملاقات در این برنامهها انجام گرفته است، گفت: روابط عمومیها باید ارتباط با مردم را مدنظر قرار دهند.
وی تأکید کرد: یکی از مصادیق تکریم ارباب رجوع بیان مشکلات مردم به مدیر دستگاه اجرایی است که در اینصورت روابط عمومی مایه خیر و برکت میشود.
پیریایی افزود: باید در کلاسهای آموزشی برای مسؤولان روابط عمومیها تجارب نیز به آنها منتقل شود.
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