به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 83 شعر کوتاه از کریمی است که عناوین برخی از آنها عبارتند از دوباره سبز شو، آفتاب و مهتاب، زشتیهای ظاهری، دنیایم را خودم میسازم، مداد رنگیهای زنده، ناخنکی به آسمان و با طبیعت یکی شدن.
در شعر "روزگارم با شب" میخوانیم: پیراهنم جامه زیبای شب/ خانهام هفت آسمان/ استراحتگاه رویاییام خنده ماه/ همبازیام ستارهها/ دوستم شهاب/ هنگام طلوع در دوردستها محو میشوم/ گاه همراه ماه/ روبروی خورشید/ با او گپ میزنم/ ستاره باران میشود این آسمان/ مهتاب همیشه هست/ ترس از تاریکی رویایی بیش نیست/ اگر شب مال من باشد.
اغلب شعرهای کریمی با طبیعت، زیباییهای جهان و نگرش به درون گره خورده است و همین امر آنها را در نظر خواننده لطیف جلوه میدهد.
از این شاعر پیش از این نیز دو مجموعه شعر با نامهای پرواز در باران و حبابهای آرزو منتشر شده است که عمران صلاحی و بهاءالدین خرمشاهی بر آنها مقدمه نوشتهاند.
کتاب "مهتاب پیدا نیست" با شمارگان 1650 نسخه در 136صفحه و به 3000 قیمت منتشر شده است.
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