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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

تازه‌های کتاب/

"مهتاب پیدا نیست" در کتابفروشی‌ها پیدا شد

"مهتاب پیدا نیست" در کتابفروشی‌ها پیدا شد

مجموعه شعر "مهتاب پیدا نیست" سروده شیرین کریمی از سوی انتشارات ناهید منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 83 شعر کوتاه از کریمی است که عناوین برخی از آنها عبارتند از دوباره سبز شو، آفتاب و مهتاب، زشتی‌های ظاهری، دنیایم را خودم می‌سازم، مداد رنگی‌های زنده، ناخنکی به آسمان و با طبیعت یکی شدن.

در شعر "روزگارم با شب" می‌خوانیم: پیراهنم جامه زیبای شب/ خانه‌ام هفت آسمان/ استراحتگاه رویایی‌ام خنده ماه/ هم‌بازی‌ام ستاره‌ها/ دوستم شهاب/ هنگام طلوع در دوردست‌ها محو می‌شوم/ گاه همراه ماه/ روبروی خورشید/ با او گپ می‌زنم/ ستاره‌ باران می‌شود این آسمان/ مهتاب همیشه هست/ ترس از تاریکی رویایی بیش نیست/ اگر شب مال من باشد.

اغلب شعرهای کریمی با طبیعت، زیبایی‌های جهان و نگرش به درون گره خورده است و همین امر آنها را در نظر خواننده لطیف جلوه می‌دهد.

از این شاعر پیش از این نیز دو مجموعه شعر با نام‌های پرواز در باران و حباب‌های آرزو منتشر شده است که عمران صلاحی و بهاءالدین خرمشاهی بر آنها مقدمه نوشته‌اند.

کتاب "مهتاب پیدا نیست" با شمارگان 1650 نسخه در 136صفحه و به 3000 قیمت منتشر شده است.

کد مطلب 1314205

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