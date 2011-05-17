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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

در سال جاری/

عملیات سم پاشی 22 هزار راس دام در راور انجام شد

عملیات سم پاشی 22 هزار راس دام در راور انجام شد

راور - خبرگزاری مهر: رئیس دامپزشکی راور از سم پاشی 22 هزار راس دام سبک و دو هزار و 430 راس دام سنگین در این شهرستان خبر داد.

احمد رضا انور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان  با اشاره به آغاز فصل گرما و زیاد شدن انگل های دامی اظهار داشت: برای مبارزه با این انگل ها که عامل انتقال بیماری ها هستند از آغاز سال جدید تاکنون 22 هزار و 640 راس دام سبک و دو هزار و 430 راس دام سنگین سم پاشی شده است.

انورهمچنین گفت: از جمله اقدامات شبکه دامپزشکی واکسیناسیون دام ها علیه بیماری های شاربن و آبله است که این کار از ابتدای سال جاری شروع شده است.

وی تصریح کرد: برای مبارزه با انگل های مذکور عملیات سم پاشی دام و جایگاه آنان به صورت رایگان در مناطق روستایی و دامداری های استان آغاز شده است.

این مسئول گفت: جهت بالا بردن آگاهی دامداران و مبارزه فرهنگی با قاچاق دام، شبکه دامپزشکی اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی کرده است.

وی با اشاره به خشکسالی های اخیر و خطراتی که برای جمعیت دام به همراه دارد، گفت: دامپزشکی راور اقدامات پیشگیرانه ای را در جهت کاهش این معضلات انجام داده است.

کد مطلب 1314213

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