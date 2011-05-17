تیم برتن از کارگردانی "شیطان صفت" کنار کشید

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر "شیطان صفت" فیلمی فانتزی و محصول استودیوی دیزنی است که قرار است آنجلینا جولی در آن نقش آفرینی کند. "شیطان صفت" فیلمی ترکیبی از تصاویر زنده و انیمیشنی است که با حال و هوایی نزدیک به فیلم "زیبای خفته" ساخته می‌شود و داستان جادوگری را روایت می‌کند که وادار می‌شود تا یک شاهزاده را به قتل برساند.



پروژه "شیطان صفت" از جمله پروژه‌هایی است که استودیوی دیزنی سال‌هاست به دنبال تولید آن است. سال گذشته و پس از موفقیت تجاری فیلم "آلیس در سرزمین عجایب" دیزنی از برتن خواست تا کارگردانی این فیلم را نیز بر عهده گیرد.



لیندا وولورتن نویسنده "آلیس در سرزمین عجایب" و "شیر شاه" فیلمنامه "شیطان صفت" را نوشته بود. هم اکنون دیزین به دنبال گزینه‌ای تازه برای کارگردانی این پروژه می‌گردد. یکی از نام‌هایی که احتمال برگزیده شدنش به عنوان کارگردان این فیلم زیاد به نظر می‌رسد، دیوید ییتس است که کارگردانی چهار قسمت اخیر "هری پاتر" را بر عهده داشت.



البته تیم برتن به طور کامل با دیزنی قطع همکاری نکرده و مشغول آماده سازی پروژه "فرانکن وینی" بر اساس فیلم کوتاهی به همین نام است که خودش در سال 1984 کارگردانی کرده بود.